Žiga Pance zaradi poškodbe gležnja ob svetovno prvenstvo

Danes šest tekem

6. maj 2017 ob 10:52

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovenski hokejisti ob 12.15 s tekmo proti Švici začenjajo nastope na SP-ju elitne divizije. Na led v Bercyju bodo stopili brez Žige Panceta, ki se je poškodoval in na SP-ju ne bo mogel nastopiti.

Na petkovem treningu je Pance pri poskusu blokiranja strela dobil plošček v desni gleženj in zato v nadaljevanju tudi zapustil led. Zdravniški pregledi so pokazali počeno kost.

Spomini na Pariz so za slovenske navijače še vedno sveži in prijetni. Rokometaši so tam pozimi osvojili bronasto medaljo na SP-ju. Osnovni cilj hokejistov, ki velikokrat nihajo med elitno skupino svetovnega hokeja in eno stopnjo nižjim tekmovanjem, je pri druženju z najboljšimi na svetu vselej ne izpasti.

Tako bo tudi letos, ko se bodo Slovenci v skupini borili s Švicarji, Francozi, Kanadčani, Finci, Čehi, Belorusi in Norvežani. A potihoma selektor Nik Zupančič in njegovi izbranci upajo, da bodo naredili korak naprej in dosegli še kaj več od golega obstanka.



Slovenija bo tudi v nedeljo igrala že zgodaj popoldne, tekmec bo branilka naslova Kanada.

Skupina B, Pariz

Danes ob 12.15:

ŠVICA - SLOVENIJA

Ob 16.15:

BELORUSIJA - ČEŠKA



Ob 20.15:

NORVEŠKA - FRANCIJA

Odigrano v petek:

FINSKA - BELORUSIJA

3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

ČEŠKA - KANADA

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Skupina A, Köln

Danes ob 12.15:

LATVIJA - DANSKA



Ob 16.15:

SLOVAŠKA - ITALIJA

Ob 20.15:

NEMČIJA - ŠVEDSKA

Odigrano v petek:

ŠVEDSKA - RUSIJA

1:2 (1:0, 0:0, 0:1) - po kazenskih strelih

ZDA - NEMČIJA

1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

M. R.