Žilavi Polanc na strmem vzponu zaostal le za Alaphilippom

Froome še povečal naskok pred tekmeci

26. avgust 2017 ob 17:16

Xorret de Cati - MMC RTV SLO

Slovenski kolesarji so v sijajni formi na Dirki po Španiji. Jan Polanc je v osmi etapi, ki se je po 199,5 km končala na izjemno strmem vzponu na Xorret de Cati, osvojil drugo mesto. Pred njim je bil le Julian Alaphilippe.

Štirinajstčlanska ubežna skupina je ves dan zelo dobro sodelovala in imela od štiri in pol do pet minut prednosti, ki pa se je močno stopila na zadnjem vzponu dneva, ki je bil zares zahteven. Dolg je bil pet kilometrov s povprečnim naklonom devet odstotkov, najstrmejši je bil odsek z 22-odstotnim naklonom, kjer so se kolesarji skoraj ustavili.

Majka po številnih napadih na koncu tretji

Zmagovalec letošnje Dirke po Sloveniji Rafal Majka je enega najtežjih vzponov v južni Španiji začel prvi, pridružil se mu je Francoz Alaphilippe, s katerim sta se celoten vzpon napadala, takoj ko sta za trenutek popustila, pa se jima je v svojem ritmu priključil Polanc. Majka in Alaphilippe sta prva prečkala vrh in začela spust proti ciljni črti, toda Polanc je na spustu oba ujel, na položnejših zadnjih metrih pa je bil v šprintu za dve sekundi hitrejši Alaphilippe. Polanc je šprintal z Majko, Poljak pa se je na koncu moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Polanc je bil v begu že pred dvema dnevoma, ko je končal na petem mestu, to pa je bil četrti zaporedni dan, ko je bil vsaj en slovenski kolesar v begu. V sredo je bil v begu Matej Mohorič, takrat je končal na četrtem mestu, nato pa je v petek prav tako iz bega dosegel etapno zmago. Danes je bil ubežnik tudi Domen Novak iz Bahrain-Meride, ki pa ni imel dovolj moči na strmem vzponu.

Le Contador sledil Froomu

V skupini favoritov je vodilni Chris Froome silovito pospešil tri km pred ciljem, sledil mu je lahko le Alberto Contador. Španec je končal na 13. mestu, Britanecf pa je bil 14., oba sta zaostala minuto in 27 sekund. Še 17 sekund več so zaostali Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Ilnur Zakain in Esteban Chaves.

Polanc pridobil 14 mest

Froome je po zmagi na Dirki po Franciji odlično pripravljen tudi za Vuelto. V skupnem seštevku ima 28 sekund prednosti pred Kolumbijcem Chavesom. Irec Nicolas Roche je zadržal tretje mesto, eno mesto je pridobil Italijan Nibali, ki je zdaj četrti, peti pa je Američan Tejay van Garderen. Polanc je s 27. skočil na 13. mesto in je najbolje uvrščeni član ekipe UAE Emirates. Za Froomom 25-letni kolesar iz Britofa zaostaja dve minuti in pol.

8. etapa, Hellin-Xorret de Cati, 199,5 km: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 4:37:55 2. J. POLANC SLO +0:02 3. R. MAJKA POL isti čas 4. S. PAUWELS BEL 0:26 5. N. OLIVEIRA POR 0:28 6. M. KREDER NIZ 0:32 7. M. MONFORT BEL isti čas 8. B. DE CLERCQ BEL 0:34 9. A. LOSADA ŠPA 0:37 10. E. BUCHMANN NEM 1:04 ... 13. A. CONTADOR ŠPA 1:27 14. C. FROOME VB isti čas 16. V. NIBALI ITA 1:44 17. F. ARU ITA isti čas 43. D. NOVAK SLO 3:05 74. M. MOHORIČ SLO 9:26

Skupni vrstni red po 8. etapi: 1. C. FROOME VB 32:26:13 2. E. CHAVES KOL +0:28 3. N. ROCHE IRS 0:41 4. V. NIBALI ITA 0:53 5. T. VAN GARDEREN ZDA 0:58 6. F. ARU ITA 1:06 7. D. DE LA CRUZ ŠPA 1:08 8. A. YATES VB 1:18 9. M. WOODS KAN 1:41 10. I. ZAKARIN RUS 1:57 ... 13. J. POLANC SLO 2:29 17. A. CONTADOR ŠPA 3:10 38. M. MOHORIČ SLO 21:35 99. D. NOVAK SLO 52:55

A. G.