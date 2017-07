Venus Williams po devetih letih znova v finalu Wimbledona

Muguruza nadigrala Rybarikovo

13. julij 2017 ob 14:01,

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 17:38

Wimbledon - MMC RTV SLO

Venus Williams in Garbine Muguruza sta finalistki Wimbledona. Američanka je s 6:4 in 6:2 odpravila ljubljenko občinstva Johanno Konto, Španka pa je s 6:1 in 6:1 nadigrala Magdaleno Rybarikovo.

"Tu sem odigrala kar nekaj finalov. Še ena zmaga bi bila izjemna, toda nič ne bo podarjeno, a dala bom vse od sebe. Gledalci so bili res pošteni. Johanna je dala vse od sebe, a ni ji bilo lahko, saj je bil na njej veliko pritiska in na koncu so v ospredje prišle moje izkušnje," je s širokim nasmeškom takoj po dvoboju dejala Venus, ki je na šestem medsebojnem dvoboju šesto nosilko turnirja premagala tretjič.

26-letna Konta je bila najvišje postavljena igralka med četverico polfinalist, obenem je imela priložnost, da po 40 letih postane prva Britanka, ki bi se v All England Clubu prebila v finale, toda na drugi strani je bila Williamsova previsoka ovira. 37-letna Američanka letos igra izvrstno. Konta ni našla odgovora na njen začetni udarec. Po spodbudnem začetku, ko je tudi prva prišla do brejk priložnosti, pa ni bila več kos odlični Williamsovi.

Williamsova po 50. turnirsko zmago

Venus se je na 'sveti travi' devetič prebila v finale, petkrat pa je na Church Roadu tudi slavila. Nazadnje je Wimbledon osvojila leta 2008, ko je s 7:5 in 6:4 ugnala Sereno, leto kasneje pa je tu zadnjič igrala v finalu, ko je bila mlajša sestra boljša s 7:6 in 6:2. Letos je Venus igrala tudi v finalu Melbourna, kjer pa je morala premoč znova priznati Sereni (6:4, 6:4). 16. se je starejša izmed sester Williams prebila v finale turnirjev za grand slam, naskakovala pa bo osmo lovoriko. V sobotnem finalu bo sicer skušala pa osvojiti že 50. turnirsko zmago v karieri.

Na zelo visoki ravni se je začel dvoboj Williamsove in Konte. Američanka in Britanka sta prikazali odličen tenis, Konta pa je prva prišla do priložnosti za brejk. To ji je uspelo v deveti igri, a je Venus obe priložnosti ubranila in s štirimi zaporednimi točkami povedal s 5:4. Zatem je dobila še tri točke, torej sedem v seriji, in prišla do treh zaključnih žogic za vodstvo z 1:0. Prvo je sicer Konta z dobrim začetnim udarcem ubranila, nato pa je poslala za las predolgo žogico. Niz je trajal 40 minut.

Na krilih vodstva je Williamsova udarno začela drugi niz in z vsemi točkami prišla do prve igre. V četrti igri si je priborila tri žogice za odvzem zaključnega udarca Konte. Drugo je izkoristila za vodstvo s 3:1. V osmi igri, po uri in 11 minutah, si je Venus priigrala prvo zaključno žogico. Z neizsiljeno napako jo je zapravila. Drugo je Britanka ubranila po dobrem servisu, vendar je nato z dvojno napako Williamsovi dala še eno možnost, ki pa je izkušena Američanka ni izpustila iz rok. Niz je trajal 35 minut.

Rybarikova brez možnosti proti Muguruzi

Muguruza se je drugič v karieri uvrstila v finale Wimbledona. Pred dvema letoma je tedaj v dvoboju za lovoriko klonila pred Sereno Williams. 23-letna Španka je proti Rybarikovi, ki je prvič v karieri igrala v polfinalu katerega koli turnirja za grand slam, odigrala skoraj popoln dvoboj. 28-letno Slovakinjo je odpravila v vsega uri in sedmih minutah. V vsakem nizu je oddala le eno igro. Rybarikova je na travi letos izgubila šele drugi dvoboj od 20. odigranih.

14. nosilka turnirja, ki je lani slavila v Roland Garrosu, je silovito že začela dvoboj. Suvereno je z dvema brejkoma povedla s 5:0 in v sedmi igri je brez težav na svoj servis dobila niz. Dominirala je med celotnim dvobojem in Rybarikova je na svoj servis dobila vsega deset točk. Tudi drugi niz je začela suvereno in prav tako že uvodoma dvakrat odvzela nasprotnici, ki je na lestvici WTA šele 87., medtem ko je Muguruza 15., začetni udarec za vodstvo s 4:0. V sedmi igri je nato na servis Rybarikove izkoristila drugo zaključno žogico za zmago.

Sobotni finale bo peti medsebojni obračun Venus Williams in Muguruze. Američanka vodi s 3:1, je pa Španka dobila zadnji obračun letos v Rimu, ko je slavila s 6:2, 3:6 in 6:2.

WIMBLEDON (Ž)

(12.000.000 britanskih funtov, trava), polfinale

MUGURUZA (ŠPA/14) - RYBARIKOVA (SLK)

6:1, 6:1

V. WILLIAMS (ZDA/10) - KONTA (VB/6)

6:4, 6:2

M. L., T. J.