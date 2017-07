Živa Dvoršak 34. v Bakuju

Ocenite to novico!

27. julij 2017 ob 15:40

Baku - MMC RTV SLO/STA

Slovenska ženska reprezentanca je ekipno tekmo s 1.688 krogi končala na predzadnjem, 17. mestu, prvo mesto pa je zasedla Velika Britanija (1.722) pred Ukrajino in Francijo (obe 1.721).



Blazinšek 30. v trapu

Na dvodnevni moški tekmi v trapu je Tomaž Blazinšek zasedel 30. mesto, potem ko je zadel 113 od mogočih 125 glinastih golobov. Matjaž Lepen (112) je osvojil 34., Denis Vatovec (110) pa 40. mesto. Slovenija je v ekipni konkurenci zasedla osmo mesto (335), slavila je Portugalska (351) pred Hrvaško (350) in Češko (348).

V posamičnih kvalifikacijah je bil najboljši Irec Ian O'Sullivan (121), poleg njega pa so se v veliki finale uvrstili še Hrvata Josip Glasnović in Giovanni Cernogoraz, Čeh David Kostelecky, Britanec Matthew John Coward-Holley in Portugalec Joao Azavedo.

V nadaljevanju evropskega prvenstva bodo na sporedu še preizkušnje z orožjem velikega kalibra, slovenske barve pa bodo zastopali Renata Oražem in Rajmond Debevec, Robert Markoja ter Dušan Ziško.