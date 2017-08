Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Blaž Kavčič, prvi nosilec turnirja v Portorožu, je v zadnjem mesecu dobil dva turnirja serije challenger in se konec julija povzpel na 84. mesto lestvice ATP, trenutno pa je 87. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Kavčič v torek začenja tu... Sorodne novice Blaž Kavčič Kavčič pred Portorožem v vrhunski formi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Življenjska želja Blaža Kavčiča ostaja preboj v top 50

Na dopustu že po nekaj dneh pogreša tenis

8. avgust 2017 ob 07:47

Portorož - STA

Blaž Kavčič, prvi nosilec challengerja v Portorožu, priznava, da je po vseh operacijah že skoraj obupal nad tenisom, a ga je ljubezen do tenisa spet pripeljala med najboljše, na trenutno 84. mesto lestvice ATP.

V zadnjem letu in pol se je tako 30-letni Kavčič s 452. mesta prebil med stoterico. Ljubljančan niti sam ne ve, kolikokrat v karieri je bil poškodovan in kolikokrat se je vrnil med najboljše. Nazadnje ga je dolgo časa mučila poškodba stopala, zaradi katere je moral na tri operacije.

"Po zadnjih operacijah, priznam, da še sam nisem verjel, da bom lahko še kdaj igral tenis na vrhunskem nivoju. Poškodba stopala je za nas tenisače izjemno delikatna, saj smo vseskozi v gibanju. Še težje mi je bilo, ko sem začel igrati prve turnirje po operacijah in sem gladko izgubljal proti igralcem, ki sem jih prej redno premagoval."

"Moja ljubezen do tenisa nikoli ni bila sporna. Ko sem nekaj dni brez igranja, ali je to na dopustu ali v bolniški postelji, ga začnem pogrešati. Zato sem v tem zadnjem primeru še bolj trdo delal, da bi se uspešno vrnil. Med rehabilitacijo sem vseskozi delal vaje za ohranjanje moči, nato sem trdo treniral, začel sem se pravilno prehranjevati, vnašati v telo elemente, ki so mi prej manjkali, in vse sem naredil, da bi se dobro počutil. To je bil predpogoj za vrnitev."

"Zagon sem dobil, ko sem po enem mesecu začel dobro igrati in prišel v finale challengerja na Kitajskem. To je bil dokaz, da se lahko ob pravilnem delu vrnem med najboljše. Mislim, da če sem zdrav, je moja realna uvrstitev med 50 in 100 mestom na svetu. Življenjska želja pa ostaja preboj v top 50," je v Portorožu povedal Kavčič, ki je osvojil 16 turnirjev serije challenger, najvišje v karieri pa je bil na 68. mestu (leta 2012).

"Zdaj sem v poziciji, ki sem jo iskal. Imam uvrstitev, ki mi zagotavlja igranje na turnirjih ATP in začeti moram zbirati točke, da ohranim to uvrstitev, ki sem jo dosegel s toliko truda in odrekanja. Hkrati pa si lahko v naslednjem letu zagotovim doživljenjsko penzijo Mednarodne teniške zveze."

Podobno kot v moštvenih športih v ZDA ima tudi Združenje poklicnih igralcev pravilo, po katerem najboljši igralci po koncu kariere prejmejo denarno nadomestilo. Kot je dejal Kavčič, bi to v njegovem primeru zneslo med 150.000 in 200.000 evri. Pred petimi leti je že skoraj izpolnil pogoje za nadomestilo, nastopiti bi moral le še na turnirju na Dunaju, a je moral zaradi poškodbe odpovedati nastop. Še danes mu je žal, da ni poslušal očetovega nasveta, prišel na Dunaj in odpovedal dvoboj.

Blaž Kavčič bo uvodni dvoboj v Portorožu odigral danes po 18. uri proti ruskemu kvalifikantu Jevgeniju Karlovskiju,

PORTOROŽ, 1. krog, tabela

(43.000 evrov, trda podlaga)



KAVČIČ (SLO/1) - KARLOVSKIJ (RUS)



KOČEVAR DEŠMAN (SLO) - ŠETKIĆ (BIH)



ORTEGA OLMEDO (ŠPA) - ČELEBIĆ (ČG)



KOVALIK (SLK/8) - MARTINEZ (ŠPA)



LACKO (SLK/4) - FERMOSELL DELGADO (ŠPA)



IVAŠKA (BLR) - POPKO (KAZ)

6:3, 6:3

GIUSTINO (ITA) - BERRETTINI (ITA)



MENENDEZ MACEI. (ŠPA/7) - BALASZ (MAD)

KRAJINOVIĆ (HRV/6) - ROSOL (ČEŠ)



ŽEMLJA (SLO) - BOH (SLO)



GRANOLLERS (ŠPA) - OLIVETTI (FRA)



STAHOVSKI (UKR/3) - VIOLA (ITA)



GERASIMOV (BLR/5) - VANNI (ITA)



DE MIANUR (AVS) - CICIPAS (GRČ)



LAH (SLO) - RAMIREZ HIDALGO (ŠPA)

6:4, 6:4

GOJOWCZYK (NEM/2) - ŠKUGOR (HRV)

T. O.