Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 38 glasov Ocenite to novico! Ana Bucik je odlično opravila s finalno vožnjo. Foto: Reuters Mikaela Shiffrin je v Mariboru slavila drugič. Foto: Reuters Ilka Štuhec odlično formo prikazuje tudi v slalomu. Foto: EPA VIDEO Nastopa Ane Bucik in Ilke... VIDEO Prvi slalom Ilke Štuhec Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zlata lisica: Uspeh kariere Ane Bucik, med 10 tudi Ilka Štuhec!

Novogoričanka v finalu dosegla najhitrejši čas

8. januar 2017 ob 07:31,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 13:04

Maribor - MMC RTV SLO

Smučarski praznik v Mariboru se je končal z mojstrsko zmago Mikaele Shiffrin, za slovenski dan pa sta poskrbeli Ana Bucik in Ilka Štuhec, ki sta se uvrstili v elitno deseterico!

Američanka je vodila že po prvi vožnji, sredi finalnega nastopa pa je imela smolo, saj so se ji je pod smuči pripeljala izruvana vratca, a je oviro premagala in za 19 stotink prehitela Wendy Holdener. Na oder za zmagovalke je stopila še Švedinja Frida Hansdotter (+0,31).

Zdelo se mi je, da bom odtrgala količek

"Ko sem z vrha gledala druge smučarke, se mi je kar zdelo, da bom odtrgala količek, zato sem si rekla, da moram biti pripravljena na vse. Nato se mi je to res zgodilo, vesela sem, da sem zmagala," je bila zadovoljna Shiffrinova, ki se je utrdila tako v skupnem kot slalomskem vodstvu svetovnega pokala. Bila je najboljša v seštevku s sobotnim veleslalomom, tako je postala tudi zlata lisička.

Ana Bucik najhitrejša na drugi progi

Fantastičen dan sta pripravili Slovenki. Ana Bucik je v vse boljši formi, saj je pred dnevi v Zagrebu z 11. mesto dosegla uspeh kariere. Tega je popravila pred svojimi gledalci, saj je osvojila odlično sedmo mesto. Prvo progo je končala na 15. mestu, v finalu pa je dosegla celo najhitrejši čas, s katerim je pridobila kar osem mest. Še večje presenečenje je pripravila Ilka Štuhec, ki je šele sedmič nastopila v slalomu za svetovni pokal. Na prvi progi je bila 11., v finalu pa je pridobila še eno mesto. Letos se je res razvila v vsestransko tekmovalko!

Ana Bucik: Neverjetno vzdušje

"Vesela sem, da mi je uspela dobra vožnja, tega dobrega rezultata tu v Mariboru. Danes bom samo uživala in se še enkrat zahvalila vsem navijačem, ki so me spodbujali in se že veselim naslednje tekme, ki je čez dva dni v Flachauu. Danes je bilo neizmerno slišati te navijače ob progi, to me je res poneslo dol po hribu, iskrena hvala. V takem vzdušju tekmovati je nekaj posebnega, nekaj drugačnega in res lepo. Danes sem skušala ostati mirna, skušala odklopiti katera je prva, druga, kako so smučale druge, samo pokazati to kar znam in da sem ostala sproščena. Flachau je moja najljubša tekma, ima pri meni posebno mesto in se res veselim tudi tiste tekme," je bila vesela Bucikova.

Ilka Štuhec: Samozavest je vse večja

"Vsekakor je bilo že vzdušje samo res noro, tako včeraj, kot tudi danes, moji nastopi tudi, ne sicer idealni, a vseeno v redu. Kot sem rekla že v Val d'Iseru, ko leti, leti. Te dobre vožnje, ti dobri rezultati mi dajejo še večjo samozavest, in upam, da bo tako tudi naprej. Načrti za naprej so najprej, treningi, potem pa sledijo trije vikendi zaporedoma hitre discipline, kjer si želim pokazati čim več. Tekmovalno je bil slalom kar velika neznanka, a kar se voženj tiče, se vedela kaj lahko naredim. To sem skoraj v celoti pokazala in moram reči, da sem zadovoljna z nastopi," je konec tedna ocenila Ilka Štuhec.

Nastopile še štiri Slovenke

V prvi vožnji so nastopile še štiri Slovenke, Maruša Ferk in Klara Livk sta odstopili, Meta Hrovat in Saša Brezovnik pa sta bili prepočasni za vnovičen nastop.

Dolg premor za slalomistke

Karavana se seli v Flachau, kjer bo v torek še en slalom, zadnji pred koncem sezone. Marca bosta dva le še v Squaw Valleyju in Aspnu.

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:39,61 2. W. HOLDENER ŠVI +0,19 3. F. HANSDOTTER ŠVE 0,31 4. P. VLHOVA SLK 0,41 5. N. LÖESETH NOR 0,88 6. S. STRACHOVA ČEŠ 1,34 7. A. BUCIK SLO 1,48 8. B. SCHILD AVT 1,52 9. C. COSTAZZA ITA 1,84 10. I. ŠTUHEC SLO 1,85 11. A. BAUD MUGNIER FRA 2,00 12. M.-M. GAGNON KAN 2,12 . M. KIRCHGASSER AVT 2,12 14. M. MÖLGG ITA 2,25 15. M. SKJÖLD NOR 2,26 Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 49,84 2. W. HOLDENER ŠVI +0,17 3. F. HANSDOTTER ŠVE 0,38 4. P. VLHOVA SLK 0,48 5. N. LÖESETH NOR 0,56 6. S. STRACHOVA ČEŠ 0,82 7. M. MÖLGG ITA 1,18 8. E. WIKSTRÖM ŠVE 1,29 9. B. SCHILD AVT 1,35 10. L. DUERR NEM 1,38 11. I. ŠTUHEC SLO 1,46 ... 15. A. BUCIK SLO 1,56 45. M. HROVAT SLO 3,39 46. S. BREZOVNIK SLO 3,42 Odstop: Ferk, Livk, Velez Zuzulova ... SLALOM (6/9): 1. M. SHIFFRIN ZDA 500 2. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 390 3. W. HOLDENER ŠVI 340 4. P. VLHOVA SLK 271 5. S. STRACHOVA ČEŠ 241 6. N. LÖSETH NOR 222 . F. HANSDOTTER ŠVE 222 8. B. SCHILD AVT 180 9. M. SKJÖLD NOR 133 10. M. GISIN ŠVI 103 11. A. BUCIK SLO 100 ... 26. M. FERK SLO 41 31. I. ŠTUHEC SLO 26 53. M. HROVAT SLO 3 SKUPNI VRSTNI RED (18/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 948 2. L. GUT ŠVI 643 3. T. WORLEY FRA 563 4. S. GOGGIA ITA 547 5. I. ŠTUHEC SLO 539 6. W. HOLDENER ŠVI 455 7. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 390 8. P. VLHOVA SLK 384 9. T. WEIRATHER LIE 367 10. N. LÖSETH NOR 346 ... 24. A. DREV SLO 174 43. A. BUCIK SLO 103 58. M. FERK SLO 63 66. T. ROBNIK SLO 34 109. M. HROVAT SLO 3 110. K. LAVTAR SLO 2

S. J.