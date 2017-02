Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Marija Savinova Farnosova bo morala zlato kolajno prepustiti Caster Semenyi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zlata z 800 metrov v Londonu bo naslov morala predati Semenyi

V 45 dneh lahko vloži pritožbo

10. februar 2017 ob 19:56

Lozana - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Marija Savinova Farnosova bo morala vrniti zlato kolajno z 800 m z OI 2012, saj je Mednarodno športno razsodišče (CAS) ugotovilo, da so "jasni dokazi", da je uporabljala nedovoljena poživila.

31-letni ruski atletinji je naložilo kazen štiriletne prepovedi nastopanja od 24. avgusta 2015, razveljavili pa so ji vse izide med julijem 2010 in avgustom 2013, kar pomeni, da je ostala tudi brez naslova evropske prvakinje leta 2010, naslova svetovne prvakinje leta 2011 in srebrne kolajne s SP-ja 2013. Savinova Farnosova lahko v 45 dneh vloži pritožbo na odločitev CAS-a, ki je dokaze pridobil tudi na podlagi biološkega potnega lista.

Kot kaže, bosta zlati kolajni s SP-ja 2011 in OI 2012 pripadli Južnoafričanki Caster Semenyi, ki je na obeh tekmah zasedla drugo mesto. Semenya je tudi aktualna olimpijska zmagovalka iz Ria 2016. Ruska atletska reprezentanca v Braziliji ni nastopila zaradi prepovedi CAS-a in Mednarodne atletske zveze (IAAF).

