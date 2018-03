Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Zlatan Ibrahimović

31. marec 2018 ob 07:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ne bodite v skrbeh za moja leta. Ko sem prišel v Anglijo, so vsi rekli, da sem star. Prišel sem na invalidskem vozičku in po treh mesecih osvojil Anglijo. Potem so rekli, da letim.

Počutim se mlad, kot Benjamin Button. Rodil sem se star, umrl pa bom mlad.

Švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović je imel po prestopu iz Manchester Uniteda predstavitev pri novem klubu Los Angeles Galaxyju. Pri vprašanju o svoji starosti 36 let je povlekel vzporednico s filmskim junakom Benjaminom Buttonom, ki se z leti ne stara, ampak postaja vse mlajši.

Galaxy je z Ibrahimovićem v klub pripeljal največjo tujo okrepitev po Davidu Beckhamu, ki je v Los Angeles prišel leta 2007. "Ibra" je dejal, da ga je v prestop prepričal prav Beckham, s katerim sta se dobila na večerji. "Povedal mi je same pozitivne stvari," je pojasnil nekdanji nogometaš Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, Milana in PSG-ja.

Vir: Reuters

M. R.