ZLATI FANTJE CAR(J)IGRADA, ŠAMPIONI, ŠAMPIONI!

Goran Dragić dosegel 35 točk in je MVP prvenstva

17. september 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 23:36

Carigrad - MMC RTV SLO

Slovenija je šla do konca, Slovenija ima zlato medaljo na evropskem prvenstvu, Slovenija je košarkarski šampion!!! Srbija je v Carigradu padla s 93:85.

Dragić in druščina, vaše roke so enostavno zlate, to, kar ste pripravili 6.000 navijačem v dvorani Sinana Erdema in vsem Slovencem, ki so stoje in z močno povišanim srčnim utripom spremljali teh 40 minut fantastičnega finala, polnega vrhunskih potez pod taktirko genialnega kapetana Dragića, je nekaj najlepšega, kar se lahko navijačem zgodi v življenju. Naš ponos, naši junaki in vaša medalja, ki pa se je danes veseli vsak Slovenec. Zlata medalja, prva v slovenskem ekipnem športu, ki je po vseh teh neverjetnih igrah v Helsinkih in Carigradu morala priti. Medalja za Luko Dončića, predstavnika novega vala, fanta, ki na koncu ni bil na parketu, saj si je v tretji četrtini zvil gleženj. Na podelitvi medalj so ga na ramenih prinesli na parket. Medalja za vse generacije, ki so sklonjenih glav zapuščale prejšnja prvenstva!

Dragić najbolje prihranil za konec

Vse je poplačano in vsa Evropa se danes klanja SLOVENIJI, predvsem pa uradno najboljšemu igralcu prvenstva Goranu Dragiću. V finalu je igral kot v transu in dosegel 35 točk, kar je rekord letošnjega prvenstva. V odločilnih trenutkih, ko so Srbi izničili 12 točk zaostanka, je utrujenega kapetana izjemno zamenjal Aleksej Nikolić, svoje je dodal še Klemen Prepelič (21 točk). Slovenija je izjemno odigrala drugo četrtino (36:25), ob polčasu je bilo 56:47, a v tretji četrtini se je ustavilo. Srbija je povedla s 77:78, pravočasno je s trojko odgovoril Prepelič, pomagal je tudi Gašper Vidmar z blokado, dokončno pa se je zlato prikazalo ob dveh prostih metih Nikolića za vodstvo 90:82.

Prva četrtina (20:22): Visok tempo in rahla prednost Srbije

Uvodnih deset minut je bilo izenačenih. V prvi postavi sta dobila priložnost Blažič in Murić, ki je dosegel prvih pet slovenskih točk. A tudi Srbi, predvsem Kuzmić (šest od prvih osmih srbskih točk), so v raketi kar pridno polnili slovenski koš (7:10). Po skoraj petih minutah igre je prvič zadel Dragić (9:10), naslednji njegovi točki pa sta bili že za rubriko "play of the day" (poteza dneva), saj je mimo Marjanovića našel pot do mreže. Žal ni stekel met za tri, tako da je Srbija po košu Bogdanovića ušla na 13:18 in Kokoškov je vzel minuto odmora, po kateri je Prepelič zadel trojko (16:18). Ko je Marjanović grobo ustavil Dončića, je na parketu prvič malce zavrela kri. Srbija je še naprej igrala predvsem pod obroč, Slovenijo pa je na dve točki približal "brzovlak" Dragić. Po desetih minutah je bilo 20:22. Uf, kako je bilo napeto ...

Druga četrtina (36:25): Dragiću se je "snelo"

​Randolph je s tremi uspešnimi prostimi meti popeljal Slovenijo v vodstvo, nato pa ukradel žogo za polaganje Dragića za 25:22. Na drugi strani je bil še naprej vroč Bogdanović, ko je trojko zadel Birčević, pa so Srbi spet povedli (27:28). Odgovor je pripravil Prepelič z osmih metrov (30:28). Nato pa prvi vrhunec ekstaze med slovenskimi navijači: Dončić je privihral v napad in "živalsko" zabil (32:28). A to je bila le uvertura v Dragićev šov. Dosegel je šest zaporednih točk in v 15. minuti je bilo že plus deset (38:28). Naslednji krik navdušenja je sprožil z noro trojko (41:30). Toda hitro je prišla streznitev in šest zaporednih točk Srbije (Lučić, Gudurić). V 17. minuti je Lučić dobil tehnično napako zaradi simuliranja prekrška, a tega Slovenija ni kaznovala. Ko se je zdelo, da je slovenski napadalni vrelec malce usahnil, je odgovornost prevzel Dragić in si privoščil šov brez primere: najprej je našel pot pod obroč, nato je zadel dve trojki in še met za dve točki, tako da je do polčasa Srbom nasul 26 točk. Slovenija je vodila 56:47.

Tretja četrtina (15:20): Dončić odšepal z igrišča

Dragić je po odmoru takoj nadaljeval svojo misijo in s trojko zvišal na 59:47. Po podaji Blažiča se je pokazal Vidmar in zabil za 61:49. Sledilo je nekaj neuspešnih slovenskih trenutkov, Marjanović pa je Srbe spet približal na manj kot deset točk (61:53). Ker Dončić v napadu ni bil tako razigran, kot bi si želel, je bilo toliko pomembneje, da se Dragiću ni ustavilo in v 24. minuti je prišel že do svoje 31. točke (63:53), kar je bil njegov reprezentančni rekord. Sledil je preplah v slovenski vrsti, saj je Dončić zaradi zvitega gležnja odšepal z igrišča. Srbi so se nevarno približali, Bogdanović je s svojo 15. točko poskrbel za 63:59. Randolph je z "banano" Štimcu spet dvignil slovensko moralo, a kaj, ko je Prepelič drugič zapored grdo zgrešil trojko. Štimac je pod košem znižal na le 63:61 in prisilil Kokoškova, da je na parket vrnil Dragića. Randolph je končal krizne minute (65:61), še lažje se je dihalo po košu Dragića in dveh prostih metih Prepeliča (69:61). V zadnjih sekundah tretje četrtine je šlo spet bolje Srbiji (trojki Birčevića in Bogdanovića). Po zaslugi zadetih prostih metov Dragića je šla Slovenija v odločilno četrtino s prednostjo 71:67.

Zadnja četrtina (22:18): Pripravite Queene in Zdravljico

Aleksej Nikolić je ukradel žogo, izsilil nešportno osebno napako in zadel oba prosta meta. Slovenski prosti meti so bili do tega trenutka odličnih 18/19! Naslednji, ki se je vpisal med strelce in vlekel slovenski voz, je bil s štirimi zaporednimi točkami Jaka Blažič (77:70). Bogdanović se je trudil približno držati korak z Dragićem (77:72), nato je zadel še Micić (77:74), ki pa je v naslednjem napadu naredil lepo uslugo Sloveniji in dobil tehnično napako. Žal se je Dragiću ustavilo, drugič zapored je šla žoga s črte za tri precej mimo cilja. Po košu Lučića je Kokoškov strasti umiril z minuto odmora. Ni pomagalo, Srbi so z osmo zaporedno točko po dolgem času spet povedli (77:78). In nato olajšanje, trojka Prepeliča (80:80). Naslednji točki je prispeval Randolph, kot naročena pa sta prišla zgrešena prosta meta Kuzmića. Slovenijo je v vodstvo spet popeljal Prepelič (19. točka), ki je nato ujel še odbito žogo. Randolph je bil naslednji, ki je napolnil srbski koš (86:82), nato pa je Vidmar z blokado ustavil Bogdanovića. Prepelič je 1:05 pred koncem stopil na črto za proste mete in zadel dva od treh. Ključni napad je za Srbijo zapravil Bogdanović, slovensko zmago je potrdil Nikolić s črte prostih metov (90:82). Ćas je za Queene - We Are The Champions (prvaki smo) in Zdravljico.

MMC je v Carigradu, v aplikaciji MMCŽIVO v sliki in besedi spremljamo dogajanje. Vse podrobnosti so tudi na strani RTVSLO.si - Šport na Facebooku.

Španci pod taktirko bratov Gasol do brona

V tekmi za bronasto medaljo je Španija s 93:85 premagala Rusijo. V prvem polčasu, ki so ga Španci dobili s 45:28, so se Rusi zdeli precej nezainteresirani za resen dvoboj, kar kaže tudi dobljen španski skok (21:14). Toda v drugem polčasu je bila slika drugačna, v 37. minuti je Vitalij Fridzon zadel trojko za znižanje zaostanka na tri točke (76:73). A prav Fridzon je bil tisti, ki je zapravil zadnjo priložnost, da bi Rusi še lahko pripravili preobrat. V predzadnji minuti je bil povsem sam na trojki, vendar je bil njegov met nadvse ponesrečen. V protinapad je pohitel Fernando San Emeterio in z zabijanjem špansko vodstvo povišal na 85:79. V naslednjem napadu je zgrešil še najboljši strelec letošnjega prvenstva (povprečje 24,3, danes 18 točk) Aleksej Šved, Pau Gasol pa je nato odločil zmagovalca. Brata Gasol sta dosegla 51 točk, od tega Pau 26.

Najboljša peterka 70. EuroBasketa: Goran Dragić (Slovenija), Aleksej Šved (Rusija), Bogdan Bogdanović (Srbija), Luka Dončić (Slovenija) in Pau Gasol (Španija).

MVP prvenstva: Dragić Naj strelec: Šved (24,3)

EP v košarki, finale:

SLOVENIJA - SRBIJA

93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18)

Dragić 35 Bogdanović 22 Prepelič 21 Mačvan 18 Randolph 11 Lučić 9 Dončić 8 Birčević 8 Blažič 7 Gudurić 6 Murić 5 Kuzmić 6 Nikolić 4 Marjanović 6 Vidmar 2 Micić 4 Štimac 2 Jović 2 Milosavljević 2 Met za dve: 21/37; 24/45 Met za tri: 8/26; 8/25 Prosti meti: 27/32; 13/15 Skoki: 36; 36

Za tretje mesto:

ŠPANIJA - RUSIJA

93:85 (21:13, 23:15, 21:27, 27:30)

P. Gasol 26, M. Gasol 25, Rodriguez 16, San Emeterio 8; Šved 18, Mozgov 14, Voroncevič in Kulagin po 10.

Tomaž Okorn