Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Las Vegas Golden Knights so s petimi zaporednimi zmagami izenačili dosežka dveh klubov, ki sta v svojih prvih sezonah prav tako zmagala petkrat zapored: v sezoni 1926/27 New York Rangers in v 1979/80 Edmonton Oilers. Foto: Reuters Sorodne novice Quick blestel na svoj praznik, mojstrovina Kopitarja Kempe ključ do uspeha Kingsov v Ottawi Dodaj v

"Zlati vitezi" iz Las Vegasa meljejo naprej

43 obramb Pekke Rinneja v Chicagu

28. oktober 2017 ob 10:47

Las Vegas - MMC RTV SLO, STA

Novinci v hokejski Ligi NHL, moštvo Vegas Golden Knigts, je zmagalo petič zapored. "Zlati vitezi" so se s 7:0 znesli nad Coloradom.

Eden od junakov tekme proti Coloradu je bil vratar Oscar Dansk, ki je priložnost dobil po poškodbah prvih vratarjev Marc-Andreja Fleuryja in Malcolma Subbana. To je bil njegov prvi "shutout" v karieri, obenem pa je tudi prvi za novo moštvo v NHL-u.

"Ko dosegaš gole, je vse laže. Ni bilo strahu, da bo tekma tesna, lahko sem se osredotočil na svoje naloge in razmišljal samo o naslednji obrambi," je vratar Dansk priznal, da so mu tudi učinkoviti soigralci pomagali pri dobri tekmi v vratih. Potem ko se je prva tretjina končala brez golov, se je v nadaljevanju med strelce vpisalo sedem različnih igralcev: David Perron, Oscar Lindberg, Cody Eakin, James Neal, Jonathan Marchessault, Erik Haula in William Carrier.

Nashville zmagal v Chicagu

Precej bolj izenačeno je bilo na preostalih petih petkovih tekmah, ki so se končale le z golom razlike. V Chicagu je blestel vratar Nashvilla Pekka Rinne, ki je zbral 43 obramb za zmago "plenilcev" z 2:1. Odločilni gol je dosegel Craig Smith v 32. minuti. Pred tem sta zadela Artem Anisimov za domače in Calle Jarnkrok za goste.

HOKEJ NA LEDU



LIGA NHL



Tekme 27. oktobra:

VEGAS - COLORADO 7:0

COLUMBUS - WINNIPEG * 2:1

* - v podaljšku

NEW JERSEY - OTTAWA * 5:4

* - po kazenskih strelih

CAROLINA - ST. LOUIS 1:2

CHICAGO - NASHVILLE 1:2

CALGARY - DALLAS 1:2

Tekme 28. oktobra:

BUFFALO - SAN JOSE

BOSTON - LOS ANGELES

TORONTO - PHILADELPHIA

MONTREAL - NY RANGERS

TAMPA BAY - ANAHEIM

FLORIDA - DETROIT

NEW JERSEY - ARIZONA

ST. LOUIS - COLUMBUS

NASHVILLE - NY ISLANDERS

MINNESOTA - PITTSBURGH

COLORADO - CHICAGO

EDMONTON - WASHINGTON

HOKEJ NA LEDU LIGA NHL, VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 11 9 1 1 19 OTTAWA SENATORS 11 5 1 5 15 TORONTO MAPLE LEAFS 10 7 3 0 14 BOSTON BRUINS 8 4 3 1 9 DETROIT RED WINGS 11 4 6 1 9 FLORIDA PANTHERS 9 4 5 0 8 BUFFALO SABRES 11 3 6 2 8 MONTREAL CANADIENS 10 2 7 1 5 METROPOLITANSKA DIVIZIJA PITTSBURGH PENGUINS 11 7 3 1 15 NEW JERSEY DEVILS 9 7 2 0 14 COLUMBUS BLUE JACK. 10 7 3 0 14 NEW YORK ISLANDERS 10 5 4 1 11 PHILADELPHIA FLYERS 10 5 5 0 10 CAROLINA HURICANES 9 4 4 1 9 WASHINGTON CAPITALS 10 4 5 1 9 NEW YORK RANGERS 11 3 6 2 8

LIGA NHL, ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 11 8 2 1 17 NASHVILLE PREDATORS 10 5 3 2 12 DALLAS STARS 11 6 5 0 12 CHICAGO BLACKHAWKS 11 5 4 2 12 WINNIPEG JETS 9 4 3 2 10 COLORADO AVALANCHE 10 5 5 0 10 MINNESOTA WILD 8 3 3 2 8 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 10 8 1 1 17 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 9 8 1 0 16 VANCOUVER CANUCKS 10 6 3 1 13 CALGARY FLAMES 11 5 6 0 10 ANAHEIM DUCKS 9 4 4 1 9 SAN JOSE SHARKS 9 4 5 0 8 EDMONTON OILERS 9 3 5 1 7 ARIZONA COYOTES 10 0 9 1 1

A. V.