Zlati vitezi spet navdušili razprodano dvorano

Los Angeles od vrha oddaljen sedem točk

8. januar 2018 ob 08:41

Las Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti Vegasa in Winnipega, najboljših ekip zahodne konference Lige NHL, meljejo naprej. Zlati vitezi so z 2:1 premagali New York Rangerse, Winnipeg pa je s 4:1 odpravil San Jose.

Junak v Las Vegasu je bil William Karlsson, ki je zadel za zmago sredi zadnje tretjine. Med strelce se je v prvi tretjini vpisal še James Neal. Vratar Marc-Andre Fleury je pred razprodano dvorano ustavil 28 strelov.

Hokejisti iz Las Vegasa imajo rekord v zmagah na domačih tekmah v tej sezoni. Na 21 dvobojih so zbrali 18 zmag in doživeli le en poraz v rednem delu. Dvakrat so klonili šele po podaljšku oziroma kazenskih strelih.

Tudi Winnipeg ne popušča, tokrat so doma s 4:1 premagali Morske pse. Za peto zaporedno zmago na svojem ledu je Mathieu Perreault zadel dvakrat, vratar Connor Hellebuyck pa je zbral 31 obramb. Po enkrat sta se med strelce vpisala še Matt Hendricks in Marko Dano.

NY ISLANDERS - NEW JERSEY ** 6:5

PHILADELPHIA - BUFFALO 4:1

WASHINGTON - ST. LOUIS * 4:3

CHICAGO - EDMONTON 4:1

WINNIPEG - SAN JOSE 4:1

COLUMBUS - FLORIDA * 3:2

MONTREAL - VANCOUVER 5:2

DETROIT - TAMPA BAY 2:5

PITTSBURGH - BOSTON * 6:5

VEGAS - NY RANGERS 2:1

* - podaljšek ** - kazenski streli



Tekma 8. januarja:

TORONTO - COLUMBUS

