Zlati vitezi ugnali vodilno ekipo NHL-a tik pred zvokom sirene

Toronto z 8:1 boljši od Caroline

20. december 2017 ob 08:55

New York - MMC RTV SLO

Medtem ko so hokejisti Toronta z osmimi goli proslavili 100-letnico kluba, so v Las Vegasu slavili še eno zmago novinca v Ligi NHL, ki je do uspeha prišel tik pred zvokom sirene. Zlati vitezi so se spet izenačili z Los Angelesom.

Srečanje proti vodilni ekipi lige Tampa Bayu je 2,3 sekunde pred koncem odločil Shea Theodore. S tem so "kockarji" iz Las Vegasa, ki so vse gole dosegli ob številčni premoči, prekinili niz sedmih zmag Lightningov. Vegas je poleg New Yok Rangersov in Washingtona s 14 zmagami najuspešnejši gostitelj v Ligi NHL.

Tampa s 50 točkami ostaja vodilna ekipa, gneča pa vlada na Zahodu, kjer imajo kar štiri ekipe na vrhu po 46 točk. Med njimi sta tudi Vegas in Los Angeles.

Javorovi listi so bili v Torontu boljši od Caroline s kar 8:1. Tako so na najlepši način zaznamovali stoletnico kluba. Toronto je že v prvi tretjini zadel štirikrat, še štiri gole je dodal v zadnji tretjini in se nato poveselil posebnega mejnika. Prve tekme v NHL-u so namreč v Torontu odigrali že davnega 19. decembra 1917.

TORONTO - CAROLINA 8:1

NY ISLANDERS - DETROIT 3:6

NY RANGERS - ANAHEIM 4:1

OTTAWA - MINNESOTA 4:6

BUFFALO - BOSTON 0:3

NASHVILLE - WINNIPEG 4:6

DALLAS - WASHINGTON * 3:4

ARIZONA - FLORIDA 2:3

VANCOUVER - MONTREAL 5:7

VEGAS - TAMPA BAY 4:3

* - v podaljšku



Tekme 20. decembra:

COLUMBUS - TORONTO

PHILADELPHIA - DETROIT

CALGARY - ST. LOUIS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 33 24 7 2 50 TORONTO MAPLE LEAFS 35 21 13 1 43 BOSTON BRUINS 32 17 10 5 39 MONTREAL CANADIENS 34 15 15 4 34 DETROIT RED WINGS 33 13 13 7 33 FLORIDA PANTHERS 34 13 16 5 31 OTTAWA SENATORS 32 11 14 7 29 BUFFALO SABRES 34 8 19 7 23 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 35 22 12 1 45 NEW JERSEY DEVILS 33 19 9 5 43 NEW YORK RANGERS 34 19 12 3 41 COLUMBUS BLUE JACK. 34 20 13 1 41 NEW YORK ISLANDERS 34 18 13 3 39 PITTSBURGH PENGUINS 35 17 15 3 37 PHILADELPHIA FLYERS 33 14 12 7 35 CAROLINA HURICANES 33 14 12 7 35 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 33 21 8 4 46 ST. LOUIS BLUES 35 22 11 2 46 WINNIPEG JETS 35 20 10 5 45 CHICAGO BLACKHAWKS 33 17 11 5 39 MINNESOTA WILD 34 18 13 3 39 DALLAS STARS 35 18 14 3 39 COLORADO AVALANCHE 33 16 15 2 34 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 33 22 9 2 46 LOS ANGELES KINGS 35 21 10 4 46 SAN JOSE SHARKS 32 17 11 4 38 CALGARY FLAMES 34 17 14 3 37 ANAHEIM DUCKS 35 14 13 8 36 VANCOUVER CANUCKS 35 15 16 4 34 EDMONTON OILERS 34 15 17 2 32 ARIZONA COYOTES 36 7 24 5 19

R. K.