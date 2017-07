Zlatko Zahovič: V Mostar po zmago, upam, da z Luko

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 18 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Maribor novo sezono začenja v novih dresih. Ali ga bo nosil tudi Luka Zahović? Danes je mladi napadalec treniral s soigralci na Ljudskem vrtu. Foto: NK Maribor Obstaja velika možnost, da odide, a upam in si želim, da bo v sredo v kadru. Zlatko Zahovič o odhodu Luke Zahovića Maribor bo v novo sezono zakorakal brez nekaterih nosilcev zadnjega leta, saj se je Milivoje Novaković nedavno upokojil, Dare Vršič pa ni podaljšal pogodbe z državnimi prvaki. Foto: www.alesfevzer.com Imeli smo zelo zahtevne tekme med pripravami in smo nekoliko celo presenečeni nad podobo ekipe, kajti gre za mlade fante, ki jim je po odhodu nosilcev igre padlo veliko breme na hrbet, ampak so te priprave speljali z odliko in zremo pozitivno v sezono. Zlatko Zahovič Nove drese sta predstavila kapetan mariborskih nogometašev Marcos Tavares in Luka Zahović. Foto: NK Maribor Konec maja so nogometaši Maribora 14. dvignili pokal za naslov državnega prvaka. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Sorodne novice Maribor spet proti Zrinjskemu, Olimpija na Finsko

10. julij 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 10. julij 2017 ob 20:27

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Maribor novo sezono začenja s prvo tekmo 2. predkroga Lige prvakov v Mostarju. Ekipa je pomlajena, za zdaj je del nje tudi Luka Zahović.

"Za zdaj je član Maribora. Če bo jutri na letalu, bo na razpolago trenerju za tekmo z Zrinjskim," je športni direktor Maribora Zlatko Zahovič na novinarski konferenci pred novo sezono komentiral najbolj vročo temo – ali je Luka pred odhodom ali ne.

Nadaljeval je: "Zanj smo zavrnili že nekaj ponudb. Nogomet je zelo nepredvidljiv, pogovori niso enostavni, a je Maribor tudi v teh zadevah zelo izkušen. Obstaja velika možnost, da odide, a upam in si želim, da bo v sredo v kadru."

Športni direktor je pred pripadniki sedme sile spregovoril po več kot enem letu, saj kot je pojasnil: "Igralci na takšen način lažje pridejo do informacij kot direktno."

Maribor želel Vršiča

Maribor bo v novo sezono zakorakal brez nekaterih nosilcev zadnjega leta, saj se je Milivoje Novaković pred kratkim upokojil, Dare Vršič pa ni podaljšal pogodbe z državnimi prvaki. Zahovič je povedal, da je Maribor še naprej računal na Vršiča, a se je igralec odločil drugače. Vršič je za zdaj še vedno brez kluba.

"Odigral je super sezono, bil najboljši igralec lige, ampak se je odločil, da bo tvegal in si skušal najti klub za veliko več denarja, kot mu lahko mi ponudimo. Takoj sem dejal, da bo to težko uresničil, še zdaj sem takšnega mnenja, a ostaja pri svojem stališču. NK Maribor pa je večji klub od vseh nas, tudi od Dareta Vršiča. Bil je velik igralec v tem klubu v zadnjih treh letih, a smo zdaj usmerjeni le k začetku sezone, tekmi proti Zrinjskemu, in so za zdaj ti igralci, ki so tukaj, najboljši za NK Maribor," je več o odnosu z Vršičem povedal Miran Pavlin, pomočnik mariborskega športnega direktorja.

"Kakovost na naši strani"

Prvi preizkus Maribor čaka v sredo. V Mostarju bo na prvi tekmi 2. predkroga Lige prvakov igral proti Zrinjskemu. "Kadar govorimo o prvaku, govorimo o kakovostni ekipi. V našem nekdanjem prostoru je veliko talenta. Dobro se bomo morali pripraviti. Tako kot leta 2014 bomo morali znati potrpeti v določenih trenutkih. Kakovost je na naši strani. Ne glede na to, da bo tekma zelo izenačena, smo prepričani, da bo šla v našo smer. Že v Mostarju gremo na zmago," meni Zahovič.

"Ne morejo nam pripraviti posebnih presenečenj. Nekaj informacij smo že posredovali igralcem, preostale bomo v prihodnjih dneh v obliki videoanalize in tudi skozi treninge. Videli smo igrivo, nadarjeno ekipo, ki pa se ji moramo postaviti po robu s svojimi najboljšimi lastnostmi. Moštveni duh mora biti naš zaščitni znak," je za klubsko spletno stran dejal trener Maribora Darko Milanič.

LIGA PRVAKOV, 2. predkrog, 1. tekme

Sreda ob 19.00:

ZRINJSKI MOSTAR - MARIBOR

Povratna tekma bo v sredo, 19. julija, ob 20.15.

Torek ob 19.00:

QARABAG (AZR) - SAMTREDIA (GRU)

Ob 20.30:

HIBERNIANS (MLT) - SALZBURG

Ob 20.45:

PARTIZAN - BUDUĆNOST

RIJEKA - THE NEW SAINTS (WAL)

Sreda ob 18.00:

SPARTAKS JURMALA (LAT) - ASTANA

Ob 19.00:

APOEL - DUDELANGE

HAPOEL BER ŠEVA - HONVED (MAD)

MALMÖ - VARDAR

ŠERIF TIRASPOL - KUKËSI (ALB)

Ob 19.30:

BATE BORISOV - ALAŠKERT (ARM)

Ob 20.00:

MARIEHAMN (FIN) - LEGIA VARŠAVA

ŽALGIRIS - LUDOGOREC

Ob 20.15:

ŽILINA - KÖBENHAVN

Ob 20.45:

DUNDALK (IRS) - ROSENBORG

Ob 21.15:

HAFNARFJÖRDUR (ISL) - VIKINGUR (FER)

Petek ob 18.00:

LINFIELD (S. IRS) - CELTIC

Povratne tekme bodo 18. in 19. julija.

D. S.