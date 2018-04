Zahovič verjetno le še utrdil svoj položaj

Podaljšanje pogodbe z Miranom Pavlinom do leta 2024

10. april 2018 ob 20:12

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Skopo sporočilo za javnost po ponedeljkovem preklicu suspenza za Zlatka Zahoviča je pustilo odprtih veliko vprašanj. Suspenz nogometne zveze ostaja, a ta na Zahovičevo vsakdanje delo nima vpliva.

Upravni odbor nogometnega kluba Maribor je športnemu direktorju suspenz izrekel pred tremi tedni zaradi grobih besed po tekmi s Krškim. Po odmevni novinarski konferenci upravni odbor ni podprl Zahoviča. Člani so takrat prvič do zdaj javno izrazili nestrinjanje.

V preteklosti so v klubu uspešno skrivali razpoke v odnosih. Tokrat so po naših informacijah od Zahoviča želeli zagotovilo za boljšo komunikacijo v prihodnje. Od precej radikalnih zahtev na koncu ni ostalo veliko. Po vmesnih pogovorih in čakanju je športni direktor verjetno le še utrdil svoj položaj.

Ostaja ključno vprašanje, zakaj je upravni odbor spremenil svoje mnenje. Oziroma, kje je, če sploh je, z Zahovičem zbližal stališča.

Razhod s športnim direktorjem, ki ima pogodbo do leta 2024, za klub ne bi bil poceni. Prav tako so gotovo upoštevali njegove dozdajšnje zasluge pri polnjenju klubske blagajne. Z ukinitvijo suspenza se je upravni odbor tudi izognil pritiska navijačev.

Čeprav je glede na začetno stališče upravnega odbora zadnja odločitev neresna, je obenem pragmatična. Zlatko Zahovič v Mariboru ni običajen nogometni funkcionar.

Kot že ob aferah pred dvema letoma, tisti, ki bi morali govoriti, molčijo, trener Darko Milanič pa razmišlja takole: "Vse preostalo je bistveno manjšega pomena kot to, kakšni bomo na igrišču."

Suspenz nogometne zveze ostaja, a ta na Zahovičevo vsakdanje delo nima vpliva. So pa iz Ljudskega vrta danes sporočili podaljšanje pogodbe z Miranom Pavlinom do leta 2024.

