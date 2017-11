Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Zlatko Zahovič

4. november 2017 ob 12:24

Maribor - MMC RTV SLO

To je bilo fantastično. Marsikaj smo poslušali o vzdušju na Anfieldu, ampak na stadionu je bila samo ena skupina. To so bile Viole, to so bili naši navijači. Vseh 90 minut so bili glasnejši, domače privržence so pospravili v žep, kar so nam gostitelji tudi sami priznali.

Tudi sam sem se sprehodil po mestu in vse skupaj videl, občutil. Bilo je enkratno doživetje. Neverjetno lepo je bilo videti toliko naših navijačev. Užival sem. Vsi v klubu smo ponosni, da lahko ljudem privoščimo tako atraktivno gostovanje. Ne samo v Mariboru, ampak v vsej Sloveniji. V Liverpoolu je bila celotna Slovenija. Odziv je bil zares fantastičen in vsekakor je tudi to potrditev dobrega dela.

Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič je za EkipoSN spregovoril o vzdušju ob gostovanju Maribora v Liverpoolu in izpostavil bučno podporo, ki so jo imeli vijoličasti na slovitem Anfieldu. Slovenski prvaki so proti redsom sicer klonili s 3:0. Vir: EkipaSN

T. J.