Zlatko Zahovič

O navijačih

5. avgust 2018 ob 21:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zame navijači nikoli ne gredo čez rob. Čeprav v medijih se to dogaja, ko beremo marsikaj. Navijači so osnova, so osnova enega kluba. Vojne proti navijačem in medijem ni dobil še nihče. Seveda Viole so pa nekaj posebnega, to je moje mesto, to so moji navijači.

Miša Molk je v svoji oddaji gostila Zlatka Zahoviča, ki je razmišljal tudi o navijačih.

