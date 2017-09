Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tadej Pogačar je osvojil 20. mesto. Kolesar Roga je letos opozoril nase na Dirki po Sloveniji, ko je odlično odpeljal kraljevsko etapo s ciljem na Rogli in na dirki osvojil belo majico. Foto: BoBo

Zlato med mlajšimi člani v Francijo, Tadej Pogačar 20.

Vrhunec SP-ja bo nedeljska moška dirka v razredu elite

22. september 2017 ob 15:16,

zadnji poseg: 22. september 2017 ob 18:04

Bergen - MMC RTV SLO

Na cestni dirki mlajših članov za medalje svetovnega prvenstva je zmagal francoski kolesar Benoit Cosnefroy. Drugi je bil Nemec Lennard Kämna, tretji Danec Martin Sendgaard.

O naslovu prvaka sta po 191 km (10 krogov) v finišu odločala Cosnefroy in Kämna. Francoz je prvi začel šprintati in zdržal do ciljne črte, saj ga Kämna iz zavetrja niti ni poskušal prehiteti. Sendgaard je v cilj prišel z nekaj sekundami zaostanka. Od slovenske peterice je bil v Bergnu na Norveškem najboljši Tadej Pogačar, 20.

Karin Penko v 3. krogu izgubila stik z vodilnimi

Na cestni dirki mladink je Karin Penko osvojila 30. mesto: "Sem zadovoljna. Malo mi je bilo težko, ker sem bila sama, druge reprezentance so imele po štiri, pet tekmovalk. Ostala sem sama, skušala sem pokrivati Italijanke, ki so delale dirko. V tretjem krogu sem žal morala izpustiti skupino 12 kolesark. Ostale smo štiri, smo sodelovale, ampak nas je od zadaj ujela skupina petnajstih."

Po naslovu svetovne prvakinje v vožnji na čas je na 76,4 kilometra dolgi cestni dirki še drugo zlato osvojila Italijanka Elena Pirrone. Drugo mesto je v sprintu zasledovalne skupine z zaostankom 12 sekund osvojila Danka Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen, tretja pa je bila Italijanka Letizia Peternoster.

Preostali spored SP-ja, sobota:

09.30 Cestna dirka, mladinci



13.15 Cestna dirka, ženske



Nedelja:

10.05 Cestna dirka, moški

VIDEO Zadnji kilometer dirke mlajših članov na SP-ju v Bergnu

