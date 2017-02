Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Teja Gregorin (številka 23) je tekla prva in predala kot 12. Foto: BoBo Laura Dahlmeier je kot zadnja v nemški predaji potrdila zlato. Foto: EPA Sorodne novice Veteran Bailey presenetljivo priboril ZDA prvo zlato medaljo v biatlonu

Zlato za nemške biatlonke; Slovenija 17.

V soboto moška štafeta

17. februar 2017 ob 14:54,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 16:04

Hochfilzen - MMC RTV SLO

Nemške biatlonke so na svetovnem prvenstvu v Hochfilznu (pričakovano) osvojile zlato medaljo v štafetni preizkušnji na 4 x 6 kilometrov.

Nemke v postavi Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand in Laura Dahlmeier so za 6,4 sekunde ugnale Ukrajinke in tako upravičile vlogo prvih favoritinj. Tretje so bile Francozinje (+8,1).

Nemke so po zaslugi Hildebrandove prišle v vodstvo v tretji predaji, nato pa je Dahlmeierjeva prednost brez težav zadržala. Zanjo je bila to že peta kolajna v Hochfilznu, četrta zlata.

Uspeha srebrnih Ukrajink se je veselil tudi Slovenec Uroš Velepec, saj je njihov trener.

Slovenke, ki so nastopile v postavi Teja Gregorin, Anja Eržen, Urška Poje in Polona Klemenčič, so osvojile 17. mesto.

V soboto je na sporedu še moška štafeta, prvenstvo pa se bo končalo s tekmama s skupinskim štartom v nedeljo.

BIATLON SVETOVNO PRVENSTVO HOCHFILZEN

Štafeta, 4 x 6 km (Ž): * 1. NEMČIJA 1:11:16,6 (0+9) Hinz/Hammerschmidt/Hildebrand/Dahlmeier 2. UKRAJINA +6,4 (0+4) Varvinec/Džima/Merkuščina/Pidrušna 3. FRANCIJA 8,1 (0+7) Chevalier/Aymonier/Braisaz/D.-Habert 4. ČEŠKA 14,0 (0+6) 5. ITALIJA 36,5 (0+6) 6. ŠVEDSKA 1:20,4 (0+7) 7. POLJSKA 1:23,1 (0+6) 8. SLOVAŠKA 1:36,9 (0+7) 9. BELORUSIJA 1:50,7 (0+5) 10. RUSIJA 2:15,5 (1+8) ... 17. SLOVENIJA 6:09,1 (0+12) Gregorin/Eržen/Poje/Klemenčič * - zgrešeni streli+poprave





Sobota ob 14.45:

Štafeta (M), 4 x 7,5 km



Nedelja ob 11.30:

Skupinski štart (Ž), 12,5 km



Ob 14.45:

Skupinski štart (M), 15 km

R. K., A. V.