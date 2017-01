Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jan Špan je v podaljšku dosegel pomembno trojko za 68:63. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Suvereni zmaji v končnici opravili s Hopsi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zlatorog po podaljšku strl Helios

Rizvić in Kyzlink dosegla po 18 točk

7. januar 2017 ob 21:33

Laško - MMC RTV SLO

Košarkarji Zlatoroga so v derbiju 13. kroga državnega prvenstva po podaljšku z 69:64 premagali Helios Sunse.

V ponovitvi finala državnega prvenstva iz lanske sezone so bili Domžalčani v Laškem blizu zmagi, saj so 13 sekund pred koncem po zadetem prostem metu Tomaša Kyzlinka povedli s 63:61. A domači so se izvlekli v podaljšek, potem ko je Miloš Miljković dosegel koš za 63:63.

Sledil je podaljšek, v katerem so Laščani s točkami Rama Rizvića in trojko Jana Špana pobegnili na +5 (68:63), kar je bilo odločilno. Laščani tako ostajajo na vrhu lestvice.

Že pred soboto sta zmagali tudi Union Olimpija in Krka. Ljubljančani so s 85:74 strli Hopse, Novomeščani pa z 79:67 Terme Olimia.

DP (M) - LIGA NOVA KBM



13. KROG

ZLATOROG LAŠKO - HELIOS SUNS

* 69:64 (22:9, 10:15, 10:25, 21:14)

Rizvić 18, Barič 17, Tratnik13; Kyzlink 18, Atanacković 15, Jones 12.

* - po podaljšku

LTH CASTINGS - ROGAŠKA

70:115 (15:29, 18:24, 19:30, 18:32)

Rebec 21; Đuranović 20, Darwin 17.

Že odigrano:

UNION OLIMPIJA - HOPSI POLZELA

85:74 (29:21, 19:19, 16:17, 21:17)

Janković 21, Jefferson 20; Hurt 19.

TERME OLIMIA - KRKA

67:79 (25:18, 16:26, 10:18, 16:17)

Strnad 15, Julević 14; Rebec in Luković po 18, Curry 15.

ŠENČUR GGD - PORTOROŽ

88:54 (23:19, 26:15, 20:9, 19:11)

Pajić 19, Hadžifejzović in Martinčič 14; Rogelja 12, Cvetičanin 11.

Nedelja ob 17.00:

SIXT PRIMORSKA - TAJFUN

Lestvica: ZLATOROG 13 11 2 24 KRKA 13 10 3 23 UNION OLIMPIJA 13 9 4 22 ROGAŠKA 13 9 4 22 HOPSI POLZELA 13 8 5 21 SIXT PRIMORSKA 12 8 4 20 HELIOS SUNS 12 7 5 19 ŠENČUR GGD 13 5 8 18 TAJFUN 11 5 6 16 PORTOROŽ 13 1 12 14 TERME OLIMIA PODČETRTEK 12 1 11 13 LTH CASTINGS 12 1 11 13

A. V.