Tonči Žlogar je med letoma 2001 in 2004 igral za Olimpijo, bil pa je tudi dolgoletni član slovenske nogometne reprezentance. Foto: EPA

Žlogarju tekma z Liverpoolom za vedno ostala v spominu

"Liverpoolu nocoj v Ljudskem vrtu ne bo lahko"

17. oktober 2017 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zabiti gol Liverpoolu so sanje vsakega nogometaša. Tončiju Žlogarju je to uspelo leta 2003, tekme pa se spominja tudi zaradi odličnega vzdušja na štadionu za Bežigradom.

24. septembra 2003 je Olimpija v 1. krogu Pokala Uefa (predhodniku Evropske lige) gostila Liverpool in v Ljubljani igrala 1:1. Liverpool je na povratni tekmi zmagal s 3:0 in se zanesljivo uvrstil v naslednji krog.

Vseeno je Olimpija požela veliko simpatij, predvsem z igro na prvi tekmi. Blestel je vratar Borut Mavrič, zadetek je v 66. minuti dosegel Tonči Žlogar, v 78. minuti pa je izenačil Michael Owen.

"Odlično smo odigrali tisto tekmo, škoda, da sta morala zaradi poškodbe kmalu z igrišča Enes Handanagić in Janez Aljančić. Že po žrebu je bilo čutiti evforijo, da se bomo pomerili s tako slovitim tekmecem, in Bežigrad je bil poln, kot ne pomnim. To je bilo ravno v obdobju po uspehih zlate slovenske generacije. Igrali smo samozavestno, hrabro, dobro smo začeli tekmo, imeli dve ali tri lepe priložnosti. Leteli smo na krilih navijačev, čeprav smo imeli precej mlado ekipo in v Evropi nismo imeli izkušenj. Borut Mavrič je branil odlično. Liverpool je imel medtem številne vrhunske nogometaše," se spominja Tonči Žlogar.

Zadetka se še dobro spominja: "Vsekakor gol, ki ima svojo težo in ki je na neki način najpomembnejši gol v karieri. Dati gol klubu s takšno tradicijo, to bo za vedno ostalo v spominu." Spominja se tudi, da si je na povratni tekmi izmenjal dres z Emilom Heskeyjem.



Kako vidi Liverpool danes? "V zadnjih letih ne dohaja najboljših klubov na Otoku in je tudi letos v domačem prvenstvu v zaostanku, vendar pričakujem, da bo ujel zmagoviti ritem in se povzpel na lestvici."

In kakšen nasvet bi dal Žlogar Mariboru, ki bo danes v Ligi prvakov gostil Liverpool? "Dare (Milanič) je vrhunski trener, ima rezultate, v Evropi je Maribor konkurenčen. Verjamem, da so odlično pripravljeni na tekmo in da Liverpoolu ne bo lahko."



Tomaž Okorn