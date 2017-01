Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 21 glasov Ocenite to novico! Frida Hansdotter je bila v prvi vožnji razred zase. Foto: Reuters VIDEO Nastop Ane Bucik v prvi v... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zmaga Hansdotterjeve, Bucikova 11.

Shiffrinova na tretjem mestu

10. januar 2017 ob 15:44,

zadnji poseg: 10. januar 2017 ob 22:01

Flachau - MMC RTV SLO

Švedinja Frida Hansdotter je zmagala na slalomu za svetovni pokal v Flachauu, potem ko je imela že po prvi vožnji skoraj sekundo prednosti. Ana Bucik je zasedla 11. mesto.

Le dva dneva po Zlati lisici so se najboljše slalomistke merile na sedmem od devetih slalomov v tej sezoni, ki je bil zadnji pred februarskim svetovnim prvenstvom v St. Moritzu.

Hansdotterjeva je v prvi vožnji s štartno številko 6 za 95 stotink sekunde prehitela drugouvrščeno Švicarko Wendy Holdener, v finalu pa ubranila 58 stotink prednosti pred Norvežanko Nina Loeseth, ki se je na drugo mesto povzpela s tretjega. Holdenerjeva je bila na koncu tretja, z istim časom kot Američanka Mikaela Shiffrin.

Prva favoritinja, ki je letos dobila pet od šestih slalomov, je v prvi vožnji zaostala za pričakovanji in zasedla peto mesto z zaostankom sekundo in 38 stotink za Hansdotterjevo. V tej sezoni ji je do zdaj spodrsnilo le v Zagrebu, kjer je odstopila. Američanka si s slabšim nastopom tako ni že danes tudi teoretično zagotovila malega kristalnega globusa v tej disciplini, za kar je imela možnosti.

Ana Bucik, sedma v nedeljo v Mariboru, je imela štartno številko 20 in je v prvi vožnji kljub nekaj težavam na progi v cilj prišla osma (+1,91). Prehitela je ni nobena izmed smučark, ki so nastopile za njo. V finale se je uvrstila tudi Maruša Ferk s 27. mestom (+3,38), Meta Hrovat pa je odstopila.

V drugi vožnji je Ferkova naredila veliko napako in zasedla končno 29. mesto. Bucikova je izgubila tri mesta in izenačila drugo najboljšo uvrstitev v karieri. 11. je bila namreč tudi pred tednom dni v Zagrebu. Za osmim mestom je zaostala 16 stotink.

Ilka Štuhec tokrat ni nastopila, saj se pripravlja za tekmi konec tedna, ko bosta v Altenmarktu smuk in kombinacija.

Končni vrstni red: 1. F. HANSDOTTER ŠVE 1:51,40 2. N. LOESETH NOR +0,58 3. M. SHIFFRIN ZDA 0,78 . W. HOLDENER ŠVI 0,78 5. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 1,79 6. K. TRUPPE AVT 2,02 7. B. SCHILD AVT 2,27 8. C. GEIGER NEM 2,66 9. E. WIKSTRÖM ŠVE 2,73 10. Š. STRACHOVA ČEŠ 2,77 11. A. BUCIK SLO 2,82 12. C. COSTAZZA ITA 2,84 13. M. MEILLARD ŠVI 3,01 14. L. DÜRR NEM 3,17 15. R. STIEGLER ZDA 3,38 29. M. FERK SLO 7,14 Odstop: Hrovat, Vlhova, Skjoeld, Gagnon ... (v 1. vožnji)

Vrstni red po 1. vožnji: 1. F. HANSDOTTER ŠVE 56,91 2. W. HOLDENER ŠVI +0,95 3. N. LOESETH NOR 1,08 4. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 1,15 5. M. SHIFFRIN ZDA 1,38 6. B. SCHILD AVT 1,48 7. K. TRUPPE AVT 1,63 8. A. BUCIK SLO 1,91 9. Š. STRACHOVA ČEŠ 1,93 10. E. WIKSTRÖM ŠVE 2,13 11. M. GISIN ŠVI 2,19 12. M. MEILLARD ŠVI 2,25 . L. DUERR NEM 2,25 27. M. FERK SLO 3,38 Odstop: Hrovat, Vlhova, Skjoeld, Gagnon ...

R. K., M. R.