Zmaga Jesenic v Dornbirnu, poraz Olimpije v Kitzbühelu

Markus Piispanen dvakratni strelec

16. september 2017 ob 22:33

Dornbirn/Kitzbühel - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so v 2. krogu Alpske lige s 3:0 premagali Bregenzerwald, medtem ko je SŽ Olimpija z 0:5 izgubila v Kitzbühelu.

Jeseničani so povedli v 4. minuti, ko je bil uspešen Markus Piispanen. Vodstvo železarjev je v deveti minuti povišal Miha Logar. Končni izid tekme je že na začetku druge tretjine postavil Piispanen. Pri varovancih Gabra Glaviča se je izkazal vratar Clarke Saunders, ki je ubranil vseh 39 strelov. Jesenice so na nasprotna vrata sprožile 35 strelov.

Olimpija še na tretji zaporedni tekmi ni dosegla gola. Vratar Rober Kristan je ubrani 36 strelov, kljub temu pa je moral petkrat pobrati plošček iz svoje mreže. Domači so odločilno razliko naredili ob koncu drugega dela v 40. minuti, ko so zadeli dvakrat v le sedmih sekundah, ob koncu tekme pa so še z dvema goloma v manj kot dveh minutah dokončno potopili zmaje. Dvakrat je zadel Martin Gran. Razmerje strelov 41:29 za domače.

HOKEJ NA LEDU



ALPSKA LIGA



2. KROG



BREGENZERWALD - SIJ ACRONI JESENICE

0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

658; Piispanen 4., 21., Logar 9.



KITZBÜHEL - SŽ OLIMPIJA

5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

372; Gran 7., 40., Sislannikovs 40., Hochfilzer 57., Nussbaumer 58.

STERZING/VIPITENO - NEUMARKT 7:2

ZELL AM SEE - KAC MLADI 4:3

RITTNER - SALZBURG MLADI 7:1

PUSTERTAL - CORTINA 2:5

FASSA - FELDKIRCH 3:2

A. V.