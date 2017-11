Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ljubljančani so po rednem delu zmagali devetič. S tremi tekmami več imajo toliko točk kot Jeseničani. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Jeseničani veliko premoč kronali z enim zadetkom v vsaki tretjini Dodaj v

Zmaga Olimpije v Asiagu, poraz Jesenic v Rittnu

Uroš Batič dosegel odločilni gol

4. november 2017 ob 23:25

Hokejisti SŽ Olimpije so v 16. krogu Alpske lige s 4:3 premagali Asiago, medtem ko so Jeseničani v derbiju lige z 2:5 klonili pri vodilnem klubu lige Rittnerju.

Ljubljančani so v Asiagu že po sedmih minutah vodili z 2:0. Zadela sta Miha Zajc in Nik Grahut. Prva tretjina se je končala z 2:1. V sedmi minuti druge tretjine sta zadeli obe ekipi in tako ostali v stiku. Za Ljubljančane je bil najprej uspešen Črt Snoj, za gostitelje pa slabe pol minute pozneje Giulio Scandella.

Odločilni gol Uroša Batiča

V 41. minuti je Uroš Batič znova poskrbel za dva gola prednosti Olimpije, Enrico Miglioranzi je v 48. minuti še približal domačine na gol zadetka, a to je bilo vse, kar so zmogli. Razmerje strelov je bilo sicer 44:37 za Asiago.

Razmerje strelov 46:45 za Jesenice

Jeseničani so v Rittnu sprožili več strelov v okvir vrat kot domači (46:45), a so ostali praznih rok. Rittner je v 44. minuti povedel s 4:0, nato pa sta poraz železarjev ublažila Gašper Glavič in Tadej Čimžar.

ASIAGO - SŽ OLIMPIJA

3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Bardaro 19., Scandella 27., Miglioranzi 48.; Zajc 6., Grahut 7., Snoj 27., Batič 41.



RITTNER - SIJ ACRONI JESENICE

5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

821; Ahlströhm 14., Spinell M. 19., Spinell T. 28., Kostner 44., 60.; Glavič 53., Čimžar 55.



SALZBURG MLADI - BREGENZERWALD 2:1

ZELL AM SEE - GARDENA 3:0

KAC MLADI - FELDKIRCH 0:5

STERZING - KITZBÜHEL 6:3

FASSA - CORTINA 3:6

PUSTERTAL - NEUMARKT 4:0

Lestvica: * x RITTNER 15 11 3 0 1 39 SŽ OLIMPIJA 17 9 2 1 5 32 SIJ ACRONI JESENICE 14 9 2 1 2 32 ASIAGO 14 9 1 1 3 30 CORTINA 16 7 2 3 4 28 STERZING 14 7 2 2 3 27 PUSTERTAL 15 7 0 4 4 25 ZELL AM SEE 15 7 6 2 0 25 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

