Zmaga Rebensburgove, 9. Robnikova do uspeha kariere

Nemška smučarka Viktoria Rebensburg je na ledeniku Rettenbach nad Söldnom dobila uvodni veleslalom nove sezone svetovnega pokala. Od Slovenk se je z devetim mestom najbolj izkazala Tina Robnik.

Rebensburgova se je na vrh prebila s tretjega mesta po prvi vožnji, po kateri je vodila Italijanka Manuela Mölgg. Mölggova se je morala na koncu zadovoljiti z "bronom", saj je zaostala tudi za Francozinjo Tesso Worley. Američanka Mikaela Shiffrin, ki je po prvi vožnji držala drugo mesto, je padla na peto.

Robnikova v finalu pridobila dve mesti

26-letna Robnikova je na zahtevni in selektivni progi prišla do uspeha kariere. V finalu je pridobila še dve mesti. Robnikova, katere kariera je bila zaznamovana s težavami s poškodbo hrbta, je bila do letošnjega Söldna najboljša 15. na veleslalomu v Äreju 12. decembra 2015, lani v Söldnu je bila 19. Leta 2011 ji je hitrejši napredek preprečil hud padec, ko so ji operirali tri vretenca in je bilo ogroženo nadaljevanje njene kariere.

Zadovoljna je lahko tudi 19-letna Meta Hrovat, ki je osvojila 28. mesto. Desiree Ajlec je končala na 49. mestu, medtem ko sta Ana Drev in Ana Bucik sta odstopili.

Odstop Gutove, Vonnova brez finala

Težka proga na ledeniku Rettenbach, katere štart so zaradi premočnega vetra prestavili približno 80 višinskih metrov nižje, je zahtevala precej odstopov. Odstopila je tudi Švicarka Lara Gut, ki je tokrat nastopila prvič po februarski poškodbi križnih vezi. Druga povratnica po poškodbi Američanka Lindsey Vonn pa je na 34. mestu ostala brez finala.

Naslednja ženska tekma svetovnega pokala (slalom) bo 11. novembra v Leviju.

V nedeljo Kranjec in Hadalin

V nedeljo se bodo v Söldnu pomerili še moški. Slovenijo bosta zastopala Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Prenos od 9.50 naprej na TVS 2 in na MMC-ju.

ALPSKO SMUČANJE SVETOVNI POKAL (Ž)

SÖLDEN, veleslalom Končni vrstni red: 1. V. REBENSBURG NEM 1:55,20 2. T. WORLEY FRA +0,14 3. M. MÖLGG ITA 0,53 4. S. BRUNNER AVT 0,71 5. M. SHIFFRIN ZDA 0,74 6. W. HOLDENER ŠVI 1,11 7. R. MOWINCKEL NOR 1,45 8. K. LYSDAHL ŠVE 1,48 9. T. ROBNIK SLO 1,55 . S. HECTOR ŠVE 1,55 11. R. HAASER AVT 1,62 ... 28. M. HROVAT SLO 6,60 34. L. VONN ZDA 3,31 49. D. AJLEC SLO 4,24 Odstop: Drev, Bucik, Gut, Basino ...

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. MÖLGG ITA 55,57 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,12 3. V. REBENSBURG NEM 0,33 4. S. HECTOR ŠVE 0,35 5. T. WEIRATHER LIE 0,55 6. T. WORLEY FRA 0,64 7. M. MEILLARD ŠVI 0,80 8. K. LYSDAHL ŠVE 0,85 9. S. BRUNNER AVT 0,94 10. R. MOWINCKEL NOR 1,04 11. T. ROBNIK SLO 1,48 12. W. HOLDENER ŠVI 1,49 27. M. HROVAT SLO 2,45 34. L. VONN ZDA 3,31 49. D. AJLEC SLO 4,24

A. V.