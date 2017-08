Slovenke po prepričljivi zmagi nad Azerbajdžanom po uvrstitev na SP

Dodatne kvalifikacije za SP se začnejo v torek

17. avgust 2017 ob 20:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarice so pred odhodom na turnir zadnjega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 s 3:0 (21, 21, 15) odpravile Azerbajdžanke.

Slovenke so z v Stožicah pred domačimi navijači z zmago sklenile niz štirih pripravljalnih tekem pred odhodom na Nizozemsko.

Varovanke Alessandra Chiappinija so dobro začele srečanje in na začetni udarec kapetanke reprezentance Eve Mori, na račun dobrega bloka in uspešnih protinapadov, povedle s 6:1. Tekmice so se Slovenkam približale na 6:3 in 10:7, a so uspele zadržati prednost (12:7), saj so prek Lane Ščuke in Ize Mlakar prišle do vodstva z 20:17. Po napaki Rahimove je as za 22:17 dosegla še Tina Grudina. Na servis Natalie Mammadove so Azerbajdžanke prednost naših stopile na le točko, niz je z blokom za 23:21 prekinila Ščuka. Set je z asom zaključila Morijeva.



Drugi niz so bolje začele gostje (4:1), ki so v Ljubljano prišle z vsemi najboljšimi igralkami, na čelu z Rahimovo, manjkali sta le Bajramova in Samadova. Slovenke so z dobrimi začetnimi udarci ter preko Anite Sobočan in Saše Planinšec v napadu hitro prišle do izenačenja, z dvema blokoma Grudine in Morijeve pa so tudi povedle z 19:17. V končnici sta dobro odigrali Ščuka in Mlakarjeva in tudi drugi niz so zanesljivo, s 25:21, dobile Slovenke.

V tretjem nizu je Chiappini priložnost za igro ponudil Eli Pintar, ki je zamenjala Planinščevo. Slovenke so igrale odlično in s servisi Morijeve, Ščuke in Pintarjeve, ob dobri igri Maje Pahor v obrambi in zaključkih Mlakarjeve in Sobočanove, prišle do visoke prednosti z 12:5. Varovanke Garayeva so se gostiteljicam, ki so si privoščile nekaj napak v napadu, približale na 16:12 in 17:13. Česa več Slovenke niso dopustile, srečanje se je zkaljučilo z blokom Grudine za 25:15.

Tretji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo se bo v Rotterdamu začel 22. avgusta, z obračunom proti Bolgariji. Sledijo tekme z Grčijo, Belgijo, Nizozemsko in Češko. Na svetovno prvenstvo se bosta uvrstili prvouvrščeni ekipi dodatnih kvalifikacij.

Pripravljalna tekma:

SLOVENIJA - AZERBAJDŽAN

3:0 (21, 21, 15)

Slovenija: Mori 9, Blažič, Pahor, Igličar 9, Marušič, Mlakar 10, Đukić 1, Mihalinec 2, Ščuka 17, Pikl, Pintar 8, Planinšec 8, Eržen, Sobočan 6, Grudina 10.

Azerbajdžan: Poznyak 12, Abdulazimova 3, Hasanova 3, Mammadova N. 7, Kulan 7, Zhidkova 13, Mammadova V., Yagubova 3, Karimova, Rahimova 10, Habibova 3, Azizova 6, Gurbanova 6.

D. S.