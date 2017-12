Zmaga Stocha, ponesrečen skok Prevca, Damjan 14.

Do točk štirje Slovenci: izida kariere Bartola in Jelarja

Poljak Kamil Stoch je zmagovalec uvodne tekme novoletne turneje smučarskih skakalcev v Oberstdorfu. Jernej Damjan je bil na 14. mestu najboljši Slovenec, medtem ko je Peter Prevc ostal brez finala.

Prevcu, morda prvemu slovenskemu adutu na prestižni turneji, se je skok v prvi seriji povsem ponesrečil. 25-letni Gorenjec je v zahtevnih vremenskih razmerah (dež in veter v hrbet) pristal pri 100,5 m, kar je bilo premalo, da bi izločil Nemca Constantina Schmida (114,5 m). Končal je na 41. mestu.

Prevc: Skok ni bil najboljši

"Skok ni bil najboljši. Če pa so še razmere zelo slabe, ti pa to še toliko bolj škoduje. Bo treba narediti odličen skok, da se takim razmeram izogneš oziroma jih premagaš," je za TV Slovenija dejal Prevc.

Izid kariere za Bartola, prve točke Jelarja

Uspešnejši so bili štirje Slovenci. Poleg Damjana, ki je v finalu pridobil eno mesto, so točke osvojili še 16. Tilen Bartol (izid kariere), 19. Žiga Jelar, ki je osvojil sploh prve točke v svetovnem pokalu, in 26. Timi Zajc. Poleg Prevca je bil v prvi seriji prekratek 42. Anže Semenič (98,0 m).

Damjan: Ni vrhunsko, a sem zadovoljen

"Zelo sem zadovoljen s svojimi skoki, ki ostajajo na visoki ravni. Bilo je malo smole, a danes je bilo veliko takih, ki so imeli smolo, in ne bom se preveč pritoževal. Iz tistega, kar sem imel, sem izvlekel največ in to je 14. mesto. Ni vrhunsko, a sem zadovoljen. Po toliko letih vremenskih napovedi ne gledam več veliko. Včasih sem jih veliko, zdaj pa jih manj. V vsakem primeru moram iti na skakalnico, kar je, je, in če se že prej obremenjujem s tem, ali bo deževalo, snežilo ali kaj drugega ... mi je v osnovi čisto vseeno. Moramo iti tja in narediti, kar znam," je povedal Damjan.

Bartol: Naredil sem napredek

"Zadovoljen sem. Naredil sem napredek od včeraj, sestavil sem se, prespal vse skupaj. Sem zelo zadovoljen, da sem zelo dobro začel turnejo. Razmere so bile, kakršne so bile, mi smo morali biti osredotočeni nase, na svoje skoke. Meni je to kar uspelo. Bilo pa je težko, veter se je menjal, deževalo je, a tako je. V Garmischu sem imel lani največ težav, upam, da mi tokrat skakalnica ne bo povzročala toliko preglavic in se bom ujel hitreje kot tukaj v Oberstdorfu, ko sem včeraj imel kar veliko težav," je dejal Bartol.

Jelar: Takšne uvrstitve nisem pričakoval

"Takšne uvrstitve pred tekmo nisem pričakoval, niti o tem nisem veliko razmišljal. Želel sem si le prenesti dobre skoke s celinskega pokala in treninga in to mi je kar v veliki meri uspelo. V sami izvedbi je še nekaj rezerv, od odskoka do samega leta. Temu se bom posvečal še naprej. Danes sem užival v taki množici gledalcev, kot vsako leto uživam tudi v Planici, ko se zbere toliko ljudi. Upam, da bo takih tekem, s toliko gledalci, še veliko," pa je dejal Jelar.

Stoch z daljavo dneva, 137,0 m, do zmage

30-letni Stoch je obrambo skupne zmage na turneji štirih skakalnic začel na najboljši mogoč način. Na vrh se je zavihtel s četrtega mesta po prvi seriji. V finalu mu je s 137,0 m uspela daljava dneva, tako da je na koncu za štiri točke premagal Nemca Richarda Freitaga, medtem ko je bil tretji še en Poljak Dawid Kubacki. Vodilni po prvi seriji Avstrijec Stefan Kraft je imel v finalu nekoliko smole z razmerami, tako da je padel na četrto mesto.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Žiga JELAR 123,0 115,0 Jernej DAMJAN 120,5 118,0 Tilen BARTOL 116,5 123,5 Timi ZAJC 115,5 125,0 Peter PREVC 100,5 Anže SEMENIČ 98,5



Veter, dež in sneg v Oberstdorfu

Vreme v Oberstdorfu je bilo zelo zahtevno za skakalce, saj je poleg spremenljivega in močnega vetra tako rekoč ves čas deževalo, občasno pa tudi snežilo.

V nedeljo ob 14.00 kvalifikacije v Ga-Pa-ju

V nedeljo ob 14.00 bodo v Garmisch-Partenkirchnu kvalifikacije pred tekmo na novega leta dan. V slovenski reprezentanci bo Jurija Tepeša zamenjal Domen Prevc. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) OBERSTDORF, novoletna turneja

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 126,0/137,0 279,7 2. R. FREITAG NEM 128,5/127,0 275,5 3. D. KUBACKI POL 126,5/129,0 270,1 4. S. KRAFT AVT 132,0/119,0 262,8 5. S. HULA POL 123,0/120,5 259,2 6. D. KOBAJAŠI JAP 126,5/123,0 257,1 7. A. FANNEMEL NOR 129,0/124,5 255,3 . J. A. FORFANG NOR 114,5/126,5 255,3 9. M. EISENBICH. NEM 128,5/117,5 255,1 10. A. WELLINGER NEM 115,0/123,0 254,0 ... 14. J. DAMJAN SLO 120,5/118,0 245,0 16. T. BARTOL SLO 116,5/123,5 241,7 19. Ž. JELAR SLO 123,0/115,0 240,1 26. T. ZAJC SLO 115,5/125,0 224,8 41. P. PREVC SLO 100,5 87,6 42. A. SEMENIČ SLO 98,0 83,5

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 132,0 135,5 2. R. FREITAG NEM 128,5 135,2 3. D. KUBACKI POL 126,5 131,2 4. K. STOCH POL 126,0 131,1 . A. FANNEMEL NOR 129,0 131,1 6. M. EISENBICH. NEM 128,5 131,0 7. S. HULA POL 123,0 129,5 8. R. KOBAJAŠI JAP 121,5 128,0 9. P. ZYLA POL 127,5 127,7 10. G. SCHLIEREN. AVT 116,5 125,1 ... 12. Ž. JELAR SLO 123,0 122,0 15. J. DAMJAN SLO 120,5 120,8 23. T. BARTOL SLO 116,5 116,5 29. T. ZAJC SLO 115,5 105,4 41. P. PREVC SLO 100,5 87,6 42. A. SEMENIČ SLO 98,0 83,5

SKUPNI VRSTNI RED Po 8. tekmi (od 23): 1. R. FREITAG NEM 630 2. A. WELLINGER NEM 425 3. K. STOCH POL 423 4. D. A. TANDE NOR 367 5. S. KRAFT AVT 342 6. J. A. FORFANG NOR 291 7. D. KOBAJAŠI JAP 284 8. M. EISENBICHLER NEM 236 9. D. KUBACKI POL 221 10. A. FANNEMEL NOR 205 12. J. DAMJAN SLO 195 21. P. PREVC SLO 88 24. A. SEMENIČ SLO 71 28. T. BARTOL SLO 43 . T. ZAJC SLO 43 39. Ž. JELAR SLO 12 44. D. PREVC SLO 5

A. V.