Zmaga Uniona Olimpije kot dobra popotnica v boju za prvaka

Zadnji krog državnega prvenstva v košarki

15. marec 2017 ob 22:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpija so dobili zadnjo tekmo rednega dela državnega prvenstva. V Hali Tivoli so bili boljši od Rogaške (83:72).

Ljubljančani so z zmago zasedli vrh državnega prvenstva. Čeprav se bodo v Ligi za prvaka izničile točke, vse ekipe bodo začele od ničle, je zmaga dobra popotnica za nadaljevanje prvenstva za Zmaje.

K novi zmagi sta največ pripomogla Devin Oliver (25 točk) in Nikola Janković (22 točk).

Prvo četrtino so Ljubljančani dobili za kar 14 točk, a razlike niso uspeli zadržati. Igralci Rogaške so v drugi četrtini uspešno manjšali zaostanek, tri in pol minute do konca prvega polčasa, po uspešno izvedenem metu za tri točke Tadeja Fermeta, pa so prešli v vodstvo 30:31. Delni izzid Rogaške 17:0!

A Rogaška se ni ustavila: na krilih Dragiše Drobnjaka, ki je zadel dve trojki, uspešen je bil tudi njegov met za dve točki, pa je razlika znašla že 11 točk (33:44).

Nalet Rogaške je ustavil Mirko Mulalić s trojko, a je Rogaška vrnila v isti meri. Drugo četrtino je tako prepričljivo dobila Rogaška (36:46).

Olimpija odlično začela 2. polčas

Igralci Olimpije so upoštevali nasvete Gašperja Okorna med polčasom, izkoristili so tudi napake Rogaške. Tretjo četrtino so Ljubljančani tako odlično odprli - štiri zaporedne točke je zadel Oliver, Janković je še odlično zabil in uspešno izvedel prosti met, po 1,23 minute so zaostajali le še za tri točke (43:46).

Do izenačenja so prišli dve minuti in pol do konca 3. četrtine (54:54), ponovno je bil učinkovit Janković. Ljubljančani so po dolgem času ponovno prešli v vodstvo na začetku zadnje četrtine (63:62), zadel je Jefferson, pridružila sta se mu še Oliver in Janković, ki je zadel celo za tri točke, tako da so v slabih dveh minutah povedli za šest točk (68:62). Igralci Rogaške so za šest točk zaostajali tri in pol minute do konca, dosegli sop štiri zaporedne točke, a to ni bilo dovolj. Mulalić je v pravem trenutku zadel za tri točke (79:70), za uspešen zaključek tekme in potrditev prvega mesta Uniona Olimpije je bil Mulalić še enkrat natančen pri strelu za tri točke (83:72).

Za šestindvajseto državno lovoriko se bodo od 22. marca do konca aprila merili Krka, Union Olimpija, Zlatorog, Hopsi Polzela, Rogaška in Helios Suns. Skupino za prvaka bodo vsi začeli z ničle, po desetih krogih pa bodo najboljše štiri ekipe napredovale v polfinale, ki se bo igral na dve zmagi.

Liga Nova KBM, 22. krog:

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA (v Tivoliju)

83:72 (25:11, 11:35, 25:16, 22:10)

Oliver 25, Janković 22, Mullaić 13, Hrovat 11; Davis 18, Đuranović 16.

TERME OLIMIA - SIXT PRIMORSKA

75:83 (22:26, 20:16, 16:20, 17:21)

Gibbs 20; Sanadze 22, Morina 11.

Odigrano včeraj:

TAJFUN - LTH CASTINGS

74:61 (7:12, 30:9, 16:24, 21:16)

Grant 22, Jereb 16; Grum 16.

ZLATOROG LAŠKO - HOPSI POLZELA

64:56 (15:16, 16:17, 17:9, 16:14)

Krušič 15, Špan, Tratnik 10; Čup 15.



HELIOS SUNS - PORTOROŽ

78:58 (23:12, 18:20, 23:2, 14:24)

Kyzlink 19, Segarić 13; Katonar 17.



ŠENČUR GGD - KRKA

62:86 (20:18, 17:22, 20:30, 5:16)

Martinčič 13; Kužnik 19, Jukić 11.

Lestvica: KRKA 22 18 4 40 UNION OLIMPIJA 22 18 4 40 ZLATOROG 22 17 5 39 HOPSI POLZELA 22 15 7 37 HELIOS SUNS 22 13 9 35 ROGAŠKA 22 12 10 34 ------------------------------------ SIXT PRIMORSKA 22 12 10 34 TAJFUN 22 10 12 32 ŠENČUR GGD 22 7 15 29 TERME OLIMIA PODČETRTEK 22 6 16 28 LTH CASTINGS 22 3 19 25 PORTOROŽ 22 1 21 23

D. S.