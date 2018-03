Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 32 glasov Ocenite to novico! Marcelu Hirscherju je za vsako zmago v Kranjski Gori pripadlo po 45.200 švicarskih frankov, skupaj torej 90.400 frankov. Henrik Kristoffersen bo domov odnesel dvakrat po 19.650 frankov oziroma skupaj za obe drugi mesti 39.000 frankov. Po 9.800 frankov je pripadlo tretjeuvrščenima Francozu Alexisu Pinturaultu na veleslalomski in Švicarju Ramonu Zenhäusernu na slalomski tekmi. Najboljši Slovenec Žan Kranjec je za peto mesto na veleslalomu prejel ček v višini 5.000 frankov, Štefan Hadalin pa za 13. mesto v slalomu 1.450 frankov. Foto: BoBo Veselje Štefana Hadalina ob prihodu v cilj druge vožnje. Foto: BoBo Hirscher je že več let najboljši smučar na svetu. Foto: Reuters VIDEO Hirscherju peti slalomski... VIDEO Zadnji trije nastopi v sl... VIDEO Nastop Štefana Hadalina v... VIDEO Slalomski nastop Marcela... Dodaj v

Zmagal Hirscher, Hadalin z najboljšim časom 2. vožnje 13.

Myhrer v finalu zdrsnil na 24. mesto

4. marec 2018 ob 09:15,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 15:02

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher je bil v Kranjski Gori po zmagi na veleslalomu najboljši tudi v slalomu. Henrik Kristoffersen je zaostal več kot sekundo. Štefan Hadalin je bil 13., do zdaj najvišje v svetovnem pokalu.

Tretje mesto je zasedel srebrni iz Pjongčanga, Švicar Ramon Zenhäusern, ki se je na stopničke povzpel z 10. mesta po prvi vožnji. Tretji po dopoldanskih nastopih, olimpijski zmagovalec Andre Myhrer, je napravil napako in zdrsnil na 24. mesto. Četrtouvrščeni Michael Matt, bronasti z OI, pa je v drugi vožnji odstopil.

Na koncu je bil četrti mladinski svetovni prvak, Francoz Clement Noel, ki je imel štartno številko 22.

Hirscher je v letošnji sezoni dobil sedem od devetih slalomov za svetovni pokal in osvojil še peti slalomski globus. Olimpijski slalom se je zanj končal z odstopom že v prvi vožnji.

Hadalin le šest stotink za deseterico

Na štartu vitranškega slaloma je bilo tudi šest Slovencev. Štefan Hadalin (številka 46) je ujel finale na 28. mestu in z najboljšim časom druge vožnje napredoval na 13. mesto. Za najboljšo deseterico je zaostal le šest stotink sekunde. Predtem je bil v svetovnem pokalu najvišje na 15. mestu lani v Wengnu. Najboljši izid te sezone, ki je bila zanj precej ponesrečena, je imel z decembrskega slaloma v Val d'Iseru in veleslaloma v Beaver Creeku, ko je dvakrat zasedel 16. mesto.

Lani je na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu slalom končal na 10. mestu, v Pjongčangu pa je bil osmi v kombinaciji.

"Vedel sem, da sta fanta, ki sta v drugi vožnji nastopila pred mano, precej dobra slalomista. Tudi občutek na progi je bil v določenih delih precej dober. Rekel sem si, da če prevzamem vodstvo, je to to in je naloga izpolnjena. Poskusil sem malenkost bolj na ostro smučati, saj mi je proga to zdaj dovoljevala, sicer pa sem poskušal smučati enako napadalno. Za Kranjsko Goro je bilo to danes čisto solidno, tako prva kot druga vožnja. Je bila pa druga vožnja zelo dobra, glede na mojo slalomsko formo. Lahko sem zadovoljen z današnjim izkupičkom," je povedal Hadalin.

Žan Kranjec (42.) in Žan Grošelj (54.) sta bila za finale prepočasna. Aljaž Dvornik ni nastopil, debitanta Žan Špilar in Matevž Rupnik pa sta odstopila.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:49,22 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +1,22 3. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,61 4. C. NOEL FRA 1,92 5. S. FOSS SOLEVAAG NOR 2,13 6. M. ROCHAT ŠVI 2,34 7. M. MÖLGG ITA 2,51 8. S. SIMONET ŠVI 2,67 9. V. MUFFAT JEANDET FRA 2,77 10. S. GROSS ITA 2,91 13. Š. HADALIN SLO 2,97 24. A. MYHRER ŠVE 3,75 ------------ zunaj finala: ------------ 42. Ž. KRANJEC SLO +4,41 54. Ž. GROŠELJ SLO 5,86 A. Dvornik ni nastopil, Ž. Špilar in M. Rupnik pa sta odstopila. Odstop: Yu- le, Pinturault (1. vož.), Matt (2.) ...

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 52,26 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,82 3. A. MYHRER ŠVE 0,99 4. M. MATT AVT 1,22 5. C. NOEL FRA 1,59 6. L. MEILLARD FRA 1,67 7. S. GROSS ITA 1,74 8. M. MÖLGG ITA 1,86 9. S. FOSS SOLEVAAG NOR 1,87 10. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,99 28. Š. HADALIN SLO 3,40 ------------ zunaj finala: ------------ 42. Ž. KRANJEC SLO 4,41 54. Ž. GROŠELJ SLO 5,86 A. Dvornik ni nastopil, Ž. Špilar in M. Rupnik pa sta odstopila Odstop: Yule, Pinturault ...

Svetovni pokal (31/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.494 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 1.205 3. A. L. SVINDAL NOR 716 4. A. PINTURAULT FRA 687 5. K. JANSRUD NOR 665 6. B. FEUZ ŠVI 636 7. A. MYHRER ŠVE 522 8. M. MAYER AVT 502 9. D. PARIS ITA 466 10. M. FELLER AVT 455 . V. KRIECHMAYR AVT 455 34. Ž. KRANJEC SLO 227 50. M. ČATER SLO 120 61. B. KLINE SLO 83 77. Š. HADALIN SLO 58 99. K. KOSI SLO 32 152. M. HROBAT SLO 3

Slalom (11/12): 1. M. HIRSCHER AVT 874 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 710 3. A. MYHRER ŠVE 460 4. M. MATT AVT 388 5. D. YULE ŠVI 370 6. R. ZENHÄUSERN ŠVI 326 7. L. ÄRNI ŠVI 305 8. S. FOSS SOLEVAAG NOR 297 9. S. GROSS ITA 274 10. M. MÖLGG ITA 244 ... 33. Š. HADALIN SLO 35

M. R., foto: BoBo in Reuters