Zmagi za Ustjugova in Nilssonovo; Fabjanova do polfinala

Prve točke za Miho Šimenca

31. december 2016 ob 13:22,

zadnji poseg: 31. december 2016 ob 16:44

Val Müstair - MMC RTV SLO/STA

Rus Sergej Ustjugov in Švedinja Stina Nilsson sta zmagovalca šprinterskih tekem smučarjev tekačev v švicarskem Val Müstairu, prvi postaji Tour de Skija.

Ustjugov je v moški konkurenci na 1,5 kilometra slavil pred Italijanom Federico Pellegrino in Norvežanom Finnom Haagnom Kroghom.

Šimenc do prvih točk v karier

Edini slovenski predstavnik Miha Šimenc se je z 22. dosežkom kvalifikacij prebil v izločilne boje, tam pa je nato v četrtfinalu moral priznati premoč tekmecem. Kljub temu se je razveselil prvih točk v tem tekmovanju. To so prve točke za Slovenijo po Nejcu Brodarju leta 2007.

Vesna Fabjan obstala v polfinalu

V ženski konkurenci je Švedinja Nilssonova zmagala pred Norvežankama Maike Caspersen Fallo in Heidi Weng. Od Slovenk je najdlje prišla Vesna Fabjan, ki je bila v svoji četrtfinalni skupini druga, pozneje pa v polfinalni ni imela pravih možnosti in je bila šesta, skupno 12. Nastop so že v četrtfinalu končale Anamarija Lampič, Alenka Čebašek in Katja Višnar, medtem ko je Lea Einfalt obstala v kvalifikacijah.

SMUČARSKI TEKI SVETOVNI POKAL TOUR DE SKI, Val Müstair Šprint, 1,5 km prosto (Ž): 1. S. NILSSON ŠVE 3:26,27 2. M. C. FALLA NOR +2,48 3. H. WENG NOR 6,47 4. K. HARSEM NOR 6,95 5. L. V. D. GRAAFF ŠVI 6,96 6. J. DIGGINS ZDA 7,64

12. V. FABJAN SLO 14. A. LAMPIČ SLO 24. A. ČEBAŠEK SLO 27. K. VIŠNAR SLO

Šprint, 1,5 km prosto (M): 1. S. USTJUGOV RUS 3:00,56 2. F. PELLEGRINO ITA +2,03 3. F. H. KROGH NOR 2,80 4. M. J. SUNDBY NOR 3,52 5. L. CHANAVAT FRA 10,25 6. A. HARVEY KAN 15,93 22. M. ŠIMENC SLO

SVETOVNI POKAL SKUPNI VRSTNI RED Ženske (10/32): 1. H. WENG NOR 697 2. I.-F. ÖSTBERG NOR 653 3. K. PARMAKOSKI FIN 479 4. M. BJÖRGEN NOR 423 5. S. NILSSON ŠVE 394 ... 43. A. LAMPIČ SLO 36 44. V. FABJAN SLO 35 51. A. ČEBAŠEK SLO 24 55. K. VIŠNAR SLO 18 81. E. UREVC SLO 1 Moški (10/32): 1. M.-J. SUNDBY NOR 590 2. F. H. KROGH NOR 455 3. E. IVERSEN NOR 354 4. M. HEIKKINEN FIN 329 5. C. HALFVARSSON ŠVE 316

84. M. ŠIMENC SLO 9

