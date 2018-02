Zmagi železarjev in zmajev pred olimpijskim premorom

Slovenski ekipi odlični v gosteh

3. februar 2018 ob 23:42,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 23:49

Bolzano - MMC RTV SLO, STA

V 38. krogu Alpske lige sta oba slovenska predstavnika dosegla novo zmago. Zlahka so nove točke osvojili hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic, s 5:1 so nadigrali Fasso, po kazenskih strelih pa so hokejisti Olimpije premagali Ritten s 3:2.

Jeseničani na tretjem mestu

Slovenski prvaki niso imeli večjih težav s predzadnjo ekipo lige. Po hitrih zadetkih v prvem delu so nato sicer potrebovali več časa, da so spet napolnili mrežo domačih, ki so se ob številnih strelih tekmecev dolgo uspešno branili, potem pa so v le treh minutah zadnje tretjine s še tremi zadetki stvari postavili na pričakovano mesto.

Za Jeseničane so zadeli Erik Svetina (11.), Aleksander Magovac (11.), Nejc Stojan (43.), Gašper Glavič (44.) in Miha Logar (46.).

Z novimi tremi točkami so se še utrdili na tretjem mestu lestvice.

Olimpija skorajda odnesla vse tri točke

Na šestem mestu pa so se utrdili ljubljanski hokejisti, ki so tokratni obračun začeli odlično in skorajda odnesli vse tri točke drugouvrščenemu Rittnu. Dvakrat so vodili, drugič po zadetku olimpijca Andreja Hebarja do 59. minute, ko so domači izenačili in izsilili dodaten del tekme. A večji izkupiček so navsezadnje le odnesli gostje, odločilni zadetek je pri kazenskih strelih dosegel Kristijan Čepon.

Pred OI čaka obe ekipi še tekma v državnem prvenstvu, na sporedu bosta polfinalni tekmi. Železarji branijo zmago in prednost s prvega dvoboja v Celju s 4:2. Zmaji pa bodo na domačem terenu branili zmago proti Triglavu, na prvi tekmi so slavili z 2:1.