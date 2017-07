Zmagovalna simfonija: Simfonija za Rogerja Federerja

Kolumna Slavka Jeriča (172)

17. julij 2017 ob 08:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Se spomnite LA Lakersov v sezoni 2015/2016? Sloviti klub je bil brez možnosti za preboj v končnico, vseeno pa je ogromno pozornosti požel njihov prvi zvezdnik Kobe Bryant.

Bryant je namreč oznanil, da bo to njegova zadnja sezona v Ligi NBA, mediji so v dnevnih poročilih napovedovali in poročali o njegovem zadnjem obisku v Madison Square Gardnu, Bostonu, Clevelandu ... Zaradi nezmožnosti tekmovalnega uspeha Jezernikov sem imel občutek, da opazujem poslovilno turnejo rockzvezdnika, ki mu je glas že nekoliko upehal, a je še vedno zmožen navdušiti z zadnjim bisom (60 točk proti Utahu).

Takrat - na začetku leta 2016 - sem se vprašal, kakšna bo zadnja sezona Rogerja Federerja.

Od njegovega zadnjega osvojenega turnirja za grand slam so minila skoraj štiri leta, kmalu zatem je bil zaradi zdravstvenih težav prvič v karieri prisiljen izpustiti enega izmed turnirjev velike četverice (Roland Garros), po lanskem Wimbledonu pa je že končal sezono.

Težko je opazovati velikana, ki je nekoč dominiral, na zenitu svoje kariere pa je daleč od svojih najbolj čislanih trenutkov, ko je vse potekalo po njegovem scenariju. Federer seveda nikoli ni tako padel, da bi se redno mučil in izpadal v prvih krogih, a za igralca, ki je tenisu toliko dal in ga z uspehi, karizmo in ponižnostjo pomagal utrditi na piedestalu najbolj spremljanih in popularnih posamičnih športov ... (naj se sliši še tako nenavadno) ... si je zaslužil nekaj več. Več kot le zadnjo poslovilno sezono, v kateri bi obkrožil svet, poslušal številne aplavze in govore, a z žalostjo gledal, kako nekdo drug dviga pokal in pozira z njim.

To je tisto, kar Švicarja dela tako velikega. Ne številke. Te so vsako leto zanesljiveje na njegovi strani. Številke so orodje, ki v svojem plesu igrajo veliko simfonijo. Simfonijo za Rogerja Federerja.

Interpretacija te simfonije lahko kljubuje matematični logiki. Logiki, kjer je 29 več od 19 (mar ni jasno?). Predstavljajte si, da bi Federer dobil prav vse finale grand slamov in bi imel na svojem računu 29 tovrstnih presežkov. Kar je skoraj še enkrat več od njegovega najbližjega zasledovalca Rafaela Nadala, ki je trenutno pri številki 15. No, v tem vzporednem vesolju bi bilo nekaj narobe s športom, ki očitno ne bi bil dovolj konkurenčen. Taki športi že v osnovi omogočajo pojav serijskih zmagovalcev.

Njegova zgodba (v kateri je 19 več od 29) je drugačna, saj je bil v obdobju 2004-2007 nesporni teniški vladar. Njegov prestol so majali in zrušili številni pretendenti. A Federer je vstal. Vedno je vstal. Potreboval je različno količino časa, da se je vrnil, kjer mu je mesto, a vrnil se je v New Yorku 2008, vrnil se je v Wimbledonu 2012 in vrnil se je v letu 2017. Zdaj ima zelo realne možnosti, da pri 36 letih (ki jih bo dopolnil prihodnji mesec) spet postane tudi uradno številka ena. Njegova sezona (31 zmag, dva grand slama in le dva poraza) ga je sicer že okronala za najboljšega igralca te sezone.

Kaj dela razliko? Odziv po padcih.

Ob izjemnem talentu je to brez dvoma ljubezen do tenisa. Andre Agassi je v svoji biografiji pisal o tem, da je tenis tudi sovražil, pri Federerju je čutiti le ljubezen. Tenis mu je dal vse (tudi družino!), zaradi ljubezni do te igre vedno išče nove rešitve za nove težave. Neskončen nabor udarcev in strategij vedno dobi kaj novega. Zaradi ljubezni do tenisa.

In to je tudi razlog, da bo očitno igral še nekaj časa in se poslovil na svoj način. Kot si legenda njegovega statusa tudi zasluži.

Slavko Jerič, MMC