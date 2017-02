Zmagovita improvizacija Ilke Štuhec in zmaga številka 6

25. februar 2017 ob 07:34,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 12:29

Crans Montana - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec je v Crans Montani odpeljala novo tekmo za učbenike in zanesljivo dobila peti superveleslalom sezone, s čimer je resna kandidatka za mali kristalni globus.

Slovenska smučarska junakinja je bila v čudovitem vremenu, a na mehki progi s številko pet najhitrejša na vseh vmesnih časih, izjemen pospešek je imela zlasti v zadnjem delu. Do tedaj vodilno Stephanie Vernier je premagala za dobro sekundo. Avstrijka je bila na koncu tretja. S številko 11 se je Štuhčevi še najbolj približala Elena Curtoni, ki je zaostala pol sekunde.

Prva Slovenka z več kot eno zmago

"Občutka nisem imela najboljšega. Razmere so bile težke. Veliko sem morala improvizirati, a očitno sem bila hitra," je povedala 26-letna Mariborčanka po šesti zmagi sezone (in kariere), drugi superveleslalomski. Nobeni slovenski smučarki v tej disciplini ni uspelo zmagati več kot enkrat. Navzven se je vse zdelo brezhibno: izbrala je najboljšo linijo, bila zelo natančna v tehničnem delu, tam, kjer je bilo treba spustiti smuči, pa ji spet ni bilo para.

Anna Veith spet na operacijo

Vedno bolj načeta proga je zahtevala kar 23 odstopov. Brez uvrstitve sta ostali tudi Sophia Goggia in Lindsey Vonn, ki se ob padcu k sreči ni poškodovala. Američanke na petkovi kombinaciji niso štartale, potem ko je bil superveleslalomski del prenevaren. Tokrat je bila še najboljša vodilna v svetovnem pokalu Mikaela Shiffrin, trinajsta. Na štartu ni bilo Anne Veith, saj bo morala na operacijo levega kolena, tako da je sezone že konec. Napovedi so slabe: na smuči ne bo smela od šest do dvanajst mesecev. Če se bo uresničil najbolj črni scenarij, je konec sanj Veithove o nastopu na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Maruša Ferk brez točk

Maruša Ferk s številko 54 ni imela možnosti za vidnejšo uvrstitev in se z zaostankom več kot štirih sekund ni uvrstila med dobitnike točk (35.). V seštevku superveleslaloma Ilka Štuhec (290 točk) dve tekmi pred koncem zaostaja le za Tino Weirather (306) in Laro Gut (300), ki je zaradi poškodbe že končala sezono.

Izidi superveleslaloma: 1. I. ŠTUHEC SLO 1:21,78 2. E. CURTONI ITA +0,50 3. S. VENIER AVT 1,09 4. T. WEIRATHER LIE 1,26 5. F. BRIGNONE ITA 1,35 6. K. KLING ŠVE 1,36 7. E. GÖRGL AVT 1,39 8. N. SCHMIDHOFER AVT 1,75 9. R. MOWINCKEL NOR 1,76 10. T. GAUTHIER FRA 2,00 11. T. WORLEY FRA 2,01 12. M. M. GAGNON KAN 2,02 13. M. SHIFFRIN ZDA 2,11 14. C. SUTER ŠVI 2,22 15. M. T. TVIBERG NOR 2,40 ... 35. M. FERK SLO 4,31 Svetovni pokal skupno (28/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.223 2. L. GUT ŠVI 1.023 3. I. ŠTUHEC SLO 965 4. S. GOGGIA ITA 789 5. T. WORLEY FRA 736 6. T. WEIRATHER LIE 640 7. W. HOLDENER ŠVI 592 8. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 9. F. BRIGNONE ITA 514 10. N. LOESETH NOR 499 ... 35. A. DREV SLO 178 44. A. BUCIK SLO 147 56. M. FERK SLO 110 78. T. ROBNIK SLO 40 92. M. HROVAT SLO 19 126. K. LAVTAR SLO 2 Superveleslalom (5/7): 1. T. WEIRATHER LIE 306 2. L. GUT ŠVI 300 3. I. ŠTUHEC SLO 290 4. S. VENIER AVT 225 5. E. CURTONI ITA 219 6. N. SCHMIDHOFER AVT 158 7. K. KLING ŠVE 151 8. S. GOGGIA ITA 140 9. T. WORLEY FRA 138 10. F. BRIGNONE ITA 112

T. O.