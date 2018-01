Zmagoviti skok Stocha v olimpijsko leto, Bartol in P. Prevc med deset

Poljak v seštevku turneje skoraj 12 točk pred Freitagom

1. januar 2018 ob 12:35,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 17:01

Garmisch-Partenkirchen - MMC RTV SLO

Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch je dobil tudi drugo tekmo novoletne turneje. V Garmisch-Partenkirchnu sta med najboljšo deseterico končala dva Slovenca, Tilen Bartol in Peter Prevc.

20-letni Bartol je s petim mestom dosegel uspeh kariere (predtem 16. mesto iz Oberstdorfa), a po polovici preizkušnje je kazalo še bistveno bolje. Na nemški olimpijski skakalnici je naredil tri odlične skoke. Da bo prvi dan novega leta srečen za skakalca SSK-ja Sam Ihan, je nakazala že poskusna serija, ko je izkoristil ugodne razmere in bil s 139,0 m daleč najboljši. V prvi seriji je prav tako nastopil imenitno in s 136,0 m dolgo vodil. V paru je bil boljši od Avstrijca Michaela Hayböcka, ki je turnejo že dvakrat končal na stopničkah. Po polovici tekme je bil boljši le branilec zlatega orla Stoch, ki je na prestižno turnejo štirih skakalnic prišel v izjemni formi.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Domen PREVC 115,0 / Tilen BARTOL 136,0 133,5 Žiga JELAR 125,5 124,0 Timi ZAJC 118,5 134,0 Peter PREVC 129,0 138,0 Anže SEMENIČ 120,5 / Jernej DAMJAN 126,0 138,0



V finalu je silovito napadel vodilni skakalec svetovnega pokala Richard Freitag, ki je bil pred turnejo prvi favorit za končno zmago. Nemški adut je s 137,0 m poskrbel za ekstazo med domačimi gledalci, ki se jih je v razprodani areni zbralo 21.000. Pred Bartolom je morala žirija zaradi premočnega vetra narediti dolg premor. Slovenski skakalec je kljub neizkušenosti po več kot desetminutni prekinitvi zdržal pritisk, 133,5 m pa je zadostovalo za končno peto mesto. Freitag se je zavihtel na drugo, a Stoch je zdržal pritisk, pristal pri 139,5 m in za debelih sedem točk prehitel Nemca. V seštevku turneje Poljak, ki je zmagal 24. v karieri, vodi za skoraj 12 točk. Tretje mesto zaseda njegov rojak Dawid Kubacki, ki je bil tokrat 12., zaostanek za drugim Freitagom pa je že več kot 20 točk. Na oder za zmagovalce se je v Garmisch-Partenkirchnu prebil še Norvežan Anders Fannemel.

Spodbudna sta bila oba skoka Petra Prevca, ki je po prvi seriji s 129,0 m zasedal sedmo mesto, nato pa izkoristil ugoden veter in pristal pri 138,0, a je izgubil eno mesto. Vseeno je osmo mesto njegova najboljša uvrstitev v tej sezoni in prvič v olimpijski zimi je zmagovalec turneje pred dvema letoma končal v prvi deseterici. 13. mesto je na koncu zasedel Jernej Damjan, ki je v seštevku turneje zdaj 11. Na 11. mestu je tudi v svetovnem pokalu, kjer je najboljši Slovenec. Dve mesti pred njim je v seštevku turneje Bartol. Točke sta osvojila še Žiga Jelar, ki je bil 21., in 22. Timi Zajc, ki je v drugi seriji veliko pridobil, saj je odprl finale.

Žiga Jelar izločil Stefana Krafta

Varovanci Gorana Janusa so v prvi seriji dobili kar tri slovensko-avstrijske dvoboje. Bartol je premagal Hayböcka, Zajc Manuela Fettnerja, največji skalp pa je vzel Jelar, ki je bil boljši od Stefana Krafta. Zmagovalec turneje pred tremi leti, aktualni svetovni prvak in branilec zmage v skupnem seštevku je na koncu celo ostal brez finala. Najboljši Avstrijec je bil Gregor Schlierenzauer, ki je zasedel 19. mesto. Peter Prevc in Damjan sta izločila češka skakalca, Romana Koudelko in Vojtecha Šturso. Od slovenske sedmerice sta brez finala ostala Anže Semenič, ki ga je za las premagal Rus Jevgenij Klimov, in Domen Prevc, ki je bil slabši od Poljaka Piotra Žyle.

Zdaj se skakalci selijo v Avstrijo, kjer bodo v sredo kvalifikacije za četrtkovo tekmo na Bergislu v Innsbrucku, dan pozneje bodo kvalifikacije za tekmo v Bischofshofnu, kjer se bo na skakalnici Paula Ausserleitnerja v soboto turneja tudi končala.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,5/139,5 283,4 2. R. FREITAG NEM 132,0/137,0 275,8 3. A. FANNEMEL NOR 132,5/136,5 270,2 4. D. KOBAJAŠI JAP 137,0/131,5 269,2 5. T. BARTOL SLO 136,0/133,5 268,9 6. A. STJERNEN NOR 132,0/137,5 268,7 7. K. GEIGER NEM 136,0/133,5 268,2 8. P. PREVC SLO 129,0/138,0 266,9 9. J. A. FORFANG NOR 124,0/138,5 263,4 10. S. LEYHE NEM 130,5/137,5 263,3 ... 13. J. DAMJAN SLO 126,0/138,0 259,3 21. Ž. JELAR SLO 125,5/124,0 238,6 22. T. ZAJC SLO 118,5/134,0 237,4 Brez finala: 34. A. SEMENIČ SLO 120,5 108,8 41. D. PREVC SLO 115,0 99,7

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,5 137,4 2. T. BARTOL SLO 136,0 136,0 3. D. KOBAJAŠI JAP 137,0 135,2 4. K. GEIGER NEM 136,0 133,7 5. A. FANNEMEL NOR 132,5 131,3 6. R. FREITAG NEM 132,0 131,1 7. P. PREVC SLO 129,0 130,2 8. S. LEYHE NEM 130,5 128,4 . A. STJERNEN NOR 132,0 128,4 10. D. KUBACKI POL 126,5 126,2 ... 16. J. DAMJAN SLO 126,0 120,6 18. Ž. JELAR SLO 125,5 119,1 30. T. ZAJC SLO 118,5 105,1 Brez finala: 34. A. SEMENIČ SLO 120,5 108,8 41. D. PREVC SLO 115,0 99,7

Vrstni red turneje po dveh tekmah: 1. K. STOCH POL 563,1 2. R. FREITAG NEM 551,3 3. D. KUBACKI POL 530,8 4. D. KOBAJAŠI JAP 526,3 5. A. FANNEMEL NOR 525,5 6. J. A. FORFANG NOR 518,7 7. A. WELLINGER NEM 515,2 8. M. EISENBICHLER NEM 513,2 9. T. BARTOL SLO 510,6 10. K. GEIGER NEM 509,3 11. J. DAMJAN SLO 504,3 ... 20. Ž. JELAR SLO 478,7 25. T. ZAJC SLO 462,2 29. P. PREVC SLO 354,5 41. A. SEMENIČ SLO 192,3 49. D. PREVC SLO 99,7

SKUPNI VRSTNI RED Po 9. tekmi (od 23): 1. R. FREITAG NEM 710 2. K. STOCH POL 523 3. A. WELLINGER NEM 449 4. D. A. TANDE NOR 383 5. S. KRAFT AVT 342 6. D. KOBAJAŠI JAP 334 7. J. A. FORFANG NOR 320 8. A. FANNEMEL NOR 265 9. M. EISENBICHLER NEM 254 10. D. KUBACKI POL 243 11. J. DAMJAN SLO 215 19. P. PREVC SLO 120 23. T. BARTOL SLO 88 25. A. SEMENIČ SLO 71 30. T. ZAJC SLO 52 37. Ž. JELAR SLO 22 44. D. PREVC SLO 5

Pokal narodov (11/31): 1. NEMČIJA 2.784 točk 2. NORVEŠKA 2.617 3. POLJSKA 2.094 4. AVSTRIJA 1.476 5. SLOVENIJA 1.173 6. JAPONSKA 1.102 7. ŠVICA 415 8. RUSIJA 130

Tilen Jamnik