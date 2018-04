Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Jordan Morgan je dosegel dvojni dvojček - 16 točk in 11 skokov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Zmaji dobili derbi proti Krki in se utrdili na vrhu Lige za prvaka

10. krog Lige za prvaka

21. april 2018 ob 18:01,

zadnji poseg: 21. april 2018 ob 21:00

Novo mesto - MMC RTV SLO

Tradicionalni košarkarski derbi med Krko in Petrolom Olimpijo so v Novem mestu dobili Ljubljančani z 79:71.

S tem so se varovanci Zorana Martića utrdili na vrhu lestvice Lige za prvaka. Novomeščani bodo morali na potrditev mesta v polfinalu počakati še nekaj krogov.

Olimpija je tekmo odprla z delnim izidom 10:0, a se je Krka po začetnem strelskem mrku vrnila v igro. Marko Jošilo je gostitelje popeljal do prvega vodstva na tekmi (18:17), minimalno prednost pa so zadržali tudi ob odhodu na odmor (38:37).

Zanimiva in razgibana tekma je epilog doživela šele v zadnji četrtini, v kateri so gostje pokazali več želje, ekipnega duha in imeli več razpoloženih igralcev. Krka v zadnjih šestih minutah ob zgolj vložkih posameznikov ni zadržala vodstva s 65:60. Ljubljančani so naredili delni izid 15:1 in še pred zaključkom rešili vprašanje zmagovalca.

Jordan Morgan je dosegel dvojni dvojček (16 točk in 11 skokov), po 12 sta jih dodala Robert McCarron in Mirza Begić. Pri Krki je blestel Jošilo, ki je na koncu zbral 22 točk, 14 skokov in pet podaj.

LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 10. krog

KRKA - PETROL OLIMPIJA

71:79 (14:17, 24:20, 16:19, 17:23)

1.000; Jošilo 22, Đapa 10, Zagorac 9, Dimec 8, Kovačević in Škedelj po 6, Cinac in Bratož po 5; Morgan 16, McCarron in Begić po 12, Oliver, D. Lorbek in Hrovat po 8, Kastrati in Bubnić po 5, Špan 3, Sanon 2.

SIXT PRIMORSKA - HELIOS SUNS

65:75 (12:19, 24:21, 13:17, 16:18)

Mulalić 17, Čakarun 15; Mahkovic 15, Đumić 12, Šaškov 11.



Ob 19.00:

ŠENTJUR - ROGAŠKA

ILIRIJA - ŠENČUR GOR. G. DRUŽBA

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 10 8 2 18 SIXT PRIMORSKA 10 7 3 17 KRKA 10 6 4 16 HELIOS SUNS 10 5 5 15 ROGAŠKA 9 5 4 14 ŠENČUR 9 3 6 12 ŠENTJUR 9 2 7 11 ILIRIJA 9 2 7 11

LIGA ZA OBSTANEK, 9. krog

ZLATOROG - TERME OLIMIA PODČETRTEK

78:79 (25:11, 12:19, 15:24, 26:25)

Thomas 28, Durnik 14, Maček 12; Strnad 28, Cerkovnik 27, Štruc, Žvan 9.

LTH CASTINGS - HOPSI POLZELA

106:102 (24:29, 28:19, 27:29, 27:25)

Kralj 54, Sočak 26, Stopar 10; Čup 21, Borse 17, Držić, Vuković in Rotar 13.



MESARIJA PRUNK SEŽANA - CELJE

94:70 (22:16, 32:14, 20:19, 20:21)

Furlan 21, Urbas 14, Dimec 12; Krušič 19, Grušovnik 12.

Liga za obstanek: HOPSI POLZELA 9 8 1 17 ZLATOROG 9 7 2 16 TERME OLIMIA PODČETRTEK 9 6 3 15 LTH CASTINGS 9 3 6 12 MESARIJA PRUNK SEŽANA 9 3 6 12 CELJE 9 0 9 9

