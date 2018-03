Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Devin Oliver je bil s 15 točkami (7 skokov) prvi strelec Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Žan Mark Šiško je pri poražencih dosegel 18 točk. Foto: www.alesfevzer.com Pomembno je, da smo prvo tekmo v drugem delu končali z zmago. Lahko smo zadovoljni z igro v obrambi in motivacijo. Dogajale so se nam tudi napake in zagotovo imamo še precej stvari za popraviti oziroma dvigniti na višji nivo. Zoran Martić, trener Petrola Olimpije Novi član Olimpije, 25-letni avstralski reprezentant Mitchell McCarron, je vknjižil deset točk. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice V tretje gre rado - Krka na krilih Zagorca porazila Sixt Primorsko Zagorac v Krki, McCarron v Petrol Olimpiji Dodaj v

Zmaji odpihnili Ilirijo v mestnem "derbiju"

Zmaji branijo naslov državnega prvaka

7. marec 2018 ob 21:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so uspešno začeli pot do ubranitve državnega prvaka. V prvem krogu Lige za prvaka so premagali Ilirijo (86:68).

V prvem delu prvenstva sta obe ekipi na medsebojnih obračunih slavili po enkrat, tokratna tekma pa ni bila nič kaj razburljiva, kot je značilno za derbije.

Zmaji so si visoko prednost priigrali že v prvi četrtini, po koncu prve četrtine so imeli 15 točk naskoka (27:12). Tik pred glavnim odmorom so zmaji vodili že za 19 točk (44:25).

V nadaljevanju je razmerje moči ostalo nespremenjeno, tako da sta lahko oba trenerja dala priložnost vsem razpoložljivim igralcem. Gostujoči Saša Dončić jih je imel na voljo enajst, med njimi je največ točk dosegel Žan Mark Šiško (18 točk).

Domači Zoran Martić je med drugim preizkusil Michaella McCarrona (10 točk), ki bo moral v prihodnjih tednih nadomestiti vrzel ob odsotnosti Jana Špana. Ta je bil zaradi udarca v obraz na tekmi z FMP-jem operiran in bo z igrišč odsoten približno tri tedne. Martić je lahko zadovoljen, ker se je v ekipo po poškodbi vrnil Domen Lorbek. Dosegel je sedem točk.

Pri zmagovalcih sta imela najvišji statistični indeks 18 Devin Oliver (15 točk, 7 skokov) in Roko Badžim (16 točk, 6 podaj, 5 skokov), 14 točk pa je imel še Gregor Hrovat.



LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 1. krog



PETROL OLIMPIJA - ILIRIJA

86:68 (27:12, 17:15, 18:18, 24:23)

Oliver 15, Hrovat 14, Badžim 13, McCarron 10, Radulović 9, Begić 8, D. Lorbek 7, Tratnik 6; Šiško 18, Mladenovski 14, Vončina 13, Germ in Hukić po 6.



Že odigrano:

ROGAŠKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

73:55 (20:21, 13:7, 23:13, 17:14)

Davis 22, Nikolić 13; Gorjanc 16.

HELIOS SUNS - ŠENTJUR

* 95:99 (17:26, 23:21, 26:21, 20:18)

Mahkovic 25, Pelko 16; Pešič 30, Allen 20.

* - po podaljšku

KRKA - SIXT PRIMORSKA

80:76 (21:20, 21:19, 10:18, 28:19)

Zagorac 20, Dimec in Jošilo po 13; Rebec 17, Čakarun 15.

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 1 1 0 2 ROGAŠKA 1 1 0 2 ŠENTJUR 1 1 0 2 KRKA 1 1 0 2 HELIOS SUNS 1 0 1 1 SIXT PRIMORSKA 1 0 1 1 ILIRIJA 1 0 1 1 ŠENČUR 1 0 1 1

LIGA NOVA KBM

LIGA ZA OBSTANEK, 1. krog



TERME OLIMIA PODČETRTEK - LTH CASTINGS

92:80 (19:20, 24:15, 28:12, 21:33)

Strnad 22; Dornik 21.



ZLATOROG - MESARIJA PRUNK SEŽANA

88:64 (24:17, 18:19, 26:15, 18:13)

Miljković 18; Milašinović 15.



CELJE - HOPSI POLZELA

72:100 (18:21, 29:34, 13:19, 12:26)

Grušovnik 17; Držić 18.

Liga za obstanek: HOPSI POLZELA 1 1 0 2 ZLATOROG 1 1 0 2 TERME OLIMIA PODČETRTEK 1 1 0 2 LTH CASTINGS 1 0 1 1 MESARIJA PRUNK SEŽANA 1 0 1 1 CELJE 1 0 1 1

D. S.