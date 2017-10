Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Miha Zajc je priigral SŽ Olimpiji drugo točko. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Jeseničani z zmago po kazenskih strelih zavzeli vrh Dodaj v

Zmaji pripravljeni na sobotni derbi v Podmežakli

Zajc odločil pri kazenskih strelih

11. oktober 2017 ob 22:50

Brunico - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so v 9. krogu Alpske lige osvojili dve točki v Brunicu. Po rednem delu in podaljšku je bilo 2:2, pri izvajanju kazenskih strelov pa je odločil Miha Zajc.

Ljubljančani so se veselili sedme zmage v tem tekmovanju, v soboto pa jih čaka izjemno težko gostovanje pri Jesenicah, ki so v sijajni formi.

Začetek srečanja na Rienzstadionu pred 500 gledalci ni bil najboljši za izbrance Andreja Brodnika. Po minuti in pol je zadel Maximilan Lancsar. V prvi tretjini so imeli gostitelji pobudo (razmerje v strelih 11:5).

Nadaljevanje je bilo boljše, na polovici tekme je Črt Snoj izenačil, v 37. minuti pa je izkušeni Andrej Hebar poskrbel za preobrat. Tega so zeleno-beli zadržali skoraj do konca, čeprav je imel Robert Kristan veliko dela, zbral je kar 42 obramb. Hokejisti Pustertala so izenačili tri minute pred koncem ob številčni prednosti.

V petminutnem dodatku sta mreži mirovali, gostitelji niso unovčili igre z igralcem več, ko je na kazenski klopi sedel Maks Selan. Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 44:20 v korist Pustertala. Odločali so kazenski streli, pri katerih je bil natančen Zajc.

9. krog:

PUSTERTAL - SŽ OLIMPIJA

* 2:3 (1:0, 0:2, 1:0)

Lancsar 2., Ringrose 58.; Snoj 31., Hebar 37.

* - po kazenskih strelih

RITTNER - ZELL AM SEE 4:1



KAC MLADI - FASSA 0:6



KITZBÜHEL - CORTINA * 1:2



GARDENA - STERZING 1:2

Odigrano v nedeljo:

SIJ ACRONI JESENICE - BREGENZERWALD

* 4:3 (1:2, 2:0, 0:1)

Kalan 20., Magovac 25., Tomaževič 29.; Hohenegg 8., Wolff 8., Morsky 44.

* - po kazenskih strelih

Lestvica: * x RITTNER 9 7 1 0 1 23 SIJ ACRONI JESENICE 8 6 1 1 0 21 SŽ OLIMPIJA 10 6 1 1 2 21 ASIAGO 7 5 1 1 0 18 STERZING 8 5 1 0 2 17 ZELL AM SEE 9 5 1 0 3 17 CORTINA 9 4 2 0 3 16 FELDKIRCH 7 4 0 1 2 13 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.