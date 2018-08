Olimpija pričakovano naprej, naslednja ovira finski prvak Helsinki

Skupno 6:2 za zmaje

2. avgust 2018 ob 20:58,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 23:35

Belfast - MMC RTV SLO

Olimpija je na povratni tekmi remizirala s severnoirskim prvakom Crusadersom (1:1), kar je več kot zadostovalo za 3. predkrog Evropske lige. Tam jih čaka finski prvak HJK Helsinki.

Zmajev niso pretresli torkovi dogodki, ko je Milan Mandarić odpustil trenerja Ilijo Stolico, tako niso dovolili ekipi iz Belfasta, da bi ogrozila njihov napredek.

Pod vodstvom začasnega trenerja Aleksandra Linte, ki je prevzel vodenje po hitrem slovesu Stolice, in z vrnitvijo Roka Kronavetra v zvezno vrsto so po visoki zmagi na prvi tekmi tudi tokrat dokaj zanesljivo opravili svoje delo. Ljubljančanom je uspelo ohraniti prednost s prve tekme, ko so slavili s 5:1, skupno so napredovali z rezultatom 6:2.

Kapun zadel vodilni gol

Zmaji so si že na prvi tekmi priigrali visoko prednost, povratno srečanje so prav tako dobro odprli, že v šesti minuti je Štiglec zaposlil Harisa Kadrića, ki pa ni mogel ujeti predolge žoge. V 13. minuti so poskusili tudi gostitelji - globinsko podajo je poslal Billy Burns, z glavo je streljal Declan Caddell, a je bil na pravem mestu povratnik med vrtanicami Nejc Vidmar. V 15. minuti pa so Ljubljančani po hitri akciji prišli do vodilnega zadetka - Kadrić je podal do Stefana Savića, ki je potegnil v sredino in podal Niku Kapunu, ki je streljal z vrha kazenskega prostora v levi kot in zadel (0:1).

Olimpija je nizala priložnosti, po dolgi podaji Roka Kronavetra se je Matic Črnic znašel v podobni situaciji kot na prvi tekmi, streljal je proti bolj oddaljeni vratnici, a tokrat ni bil dovolj natančen, strel je končal prek gola. Črnic je nato lepo zaposlil Branka Ilića, ki je utekal, streljal je iz prve, branil je Sean O'Neill, Ilićev poskus pa je za nekaj centimetrov končal mimo vrat.

Crusaders izkoristil zmedene zmaje

Zmaji so uspešno napadali, a v obrambi so bili nepazljivi, v 40. minuti je Burns izvedel prosti strel, poslal je dolg predložek, Paul Heatley pa je izkoristil zmedo v obrambi Ljubljančanov (1:1).

V drugem polčasu ekipi nista pokazali posebej privlačnega nogometa, boljša ekipa je bila ljubljanska, ki pa ob visoki prednosti ni posebej pretiravala z ritmom igre. Tako pravih priložnosti praktično ni bilo, vratarja sta sicer nekajkrat posredovala. V 85. minuti je Kronaveter celo zatresel mrežo, a le z zunanje strani.

9. avgusta tekma v Stožicah

Olimpija se bo s HJK Helsinki, za katere igra tudi nekdanji zmaj Filip Valenčič, poražencem 2. predkroga Lige prvakov, pomerila 9. avgusta v Stožicah. V pretekli sezoni se Finska ni priljubila navijačem Olimpije, saj je zeleno-bele v 1. kvalifikacijskem krogu izločila Vaasa.

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratna tekma

Crusaders (S. IRS) - OLIMPIJA 1:5

1:1 (1:1)

1.000; Heatley 41.; Kapun 15.

Crusaders: O'Neill, Burns, Coates, Ward , Carvill ( 90./Lowry), Caddell , Forsythe, Owens ( 61./Cushley ), Snoddy, Brown, Heatley ( 73./Clarke).

Olimpija: Vidmar, Maksimenko, Kronaveter, Kadrić ( 46./Boateng), Kapun , Zarifovič, Črnic ( 90./Turkuš), Ilić, Štiglec , Savić ( 76./Suljić), Tomić.

Sodnik: Oliver Drachta (Avstrija)



V krepkem tisku je izid prve tekme.

Dolores Subotić