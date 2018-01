Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Gregor Hrovat je bil zelo razigran, a to ni bilo dovolj za presenečenje v Benetkah. Foto: Reuters Dodaj v

Zmaji v Benetkah zdržali le do odmora

Hrovat s 24 točkami najboljši strelec tekme

24. januar 2018 ob 20:30,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 22:17

Benetke - MMC RTV SLO

Petrol Olimpija je v 12. krogu Lige prvakov doživela že osmi poraz. Venezia je bila boljša s 84:67. Italijanski prvaki so s tem ohranili možnosti za preboj med najboljše štiri ekipe.

Kriza zmajev je vidna v vseh tekmovanjih. V zgoščenem urniku tekem nimajo veliko časa za treninge, za nameček pa imajo še težave s poškodbami. V Benetke nista odpotovala Domen Lorbek, ki bo s parketa zaradi poškodbe kolena odsoten dva tedna, in Devin Oliver, ki je na zadnji tekmi Lige ABA staknil lažjo poškodbo pokostnice in potrebuje nekaj dni počitka.

Ključna tretja četrtina

Ljubljančani so bili blizu do polčasa (39:35), potem pa so gostitelji v tretji četrtini hitro naredili razliko in jo tudi brez večjih težav zadržali do konca. Mitchell Watt in Marquez Haynes sta se razigrala in italijanski prvaki so tretjo četrtino dobili kar s 23:12. Na začetku zadnjega dela ige je Venezia povedla že s 65:47.

Italijani zadeli kar 15 trojk

Niti bolj izenačena zadnja četrtina Olimpiji ni več pomagala, saj je bila prednost domače zasedbe prevelika. Najboljši strelec tekme pred 3.200 gledalci je bil Gregor Hrovat s 24 točkami, Jordan Morgan jih je dodal 11. Italijani so zadeli kar 15 trojk iz 28 poskusov, Olimpija pa le štiri iz 17 poskusov.

Martić: Zadevali so nemogoče mete z velike razdalje

"Večino tekme smo odigrali dobro, a smo imeli nekaj slabih trenutkov v prvi in še posebej tretji četrtini. Tretja četrtina je bila ključna, saj so nas prisilili v nekaj neumnih odločitev v napadu. Oni so na drugi strani zadevali nemogoče mete z velike razdalje. Res je težko igrati proti moštvu, ki doseže 15 trojk in ima v svojih vrstah šest ali sedem igralcev, ki lahko zadevajo z velike razdalje. Zmaga domačih je popolnoma zaslužena," je pojasnil trener Zoran Martić.

Hrovat je dodal: "Prvi polčas je bil soliden in izenačen in imeli smo soliden ritem igre. Nato pa smo slabo začeli tretjo četrtino, Venezia je pobegnila na 15 točk prednosti in potem je bilo zelo težko tekmovati z njimi. Na koncu smo se trudili tekmo preobrniti, a nam ni uspelo."

Trener Venezie Walter de Raffaele je bil zadovoljen: "Za nas je bila tekma zelo pomembna, ključ do zmage je pa bil v obrambi. Z veliko intenzivnostjo smo igrali skozi vseh 40 minut. Nocoj smo bili zelo osredotočeni v vsem, kar smo počeli."

Naslednje tri tekme v Tivoliju

Peklenski ritem za zmaje se nadaljuje konec tedna. V soboto v dvorano Tivoli prihaja Cedevita, v nedeljo pa še Šenčur. Naslednjo tekmo v Ligi prvakov bodo zeleno-beli igrali v torek ob 20.00, ko bodo v Tivoliju gostili grški AEK.

Skupina C, 12. krog:

REYER VENEZIA - PETROL OLIMPIJA

84:67 (21:16, 18:19, 23:12, 22:20)

3.200; Haynes 16, Bramos 14, Tonut in Watt po 11, De Nicolao 9, Johnson 8, Jenkins 5, Ress in Biligha po 4, Perić 2; Hrovat 24 (6/9 za dve, 2/2 za tri), 6 skokov in 4 podaje, Morgan 13, Battle 9, Kastrati 5, Špan in Bubnić po 4, Badžim 3, Begić in Tratnik po 2, Sanon 1.



AEK ATENE - STRASBOURG

87:88 (23:18, 19:17, 21:29, 24:24)



ESTUDIANTES - BAYREUTH

68:76 (20:15, 19:19, 19:19, 10:23)



BANVIT - ROSA RADOM

74:64 (19:13, 17:16, 13:21, 25:14)

Lestvica: BANVIT 12 9 3 +63 21 ESTUDIANTES 12 7 5 +37 19 BAYREUTH 12 7 5 +24 19 STRASBOURG 12 7 5 +14 19 REYER VENEZIA 12 7 5 +13 19 AEK ATENE 12 6 6 +28 18 PETROL OLIMPIJA 12 4 8 -83 16 ROSA RADOM 12 1 11 -96 13

A. G.