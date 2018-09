Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jeseničani so v pretekli sezoni osvojili obe lovoriki. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Zmaji v četrtfinalu s Celjem, Jeseničane čakajo Mariborčani

Finale bo v soboto ob 20.00

3. september 2018 ob 16:50

Kranj - MMC RTV SLO

V Kranju so izžrebali pare Pokala Slovenije, ki bo potekal od srede do sobote. Finale bo v soboto zvečer. Naslov branijo hokejisti Jesenic.

Uvod v člansko hokejsko sezono bo v sredo, ko sta na sporedu dvoboja ECE Celje – SŽ Olimpija in Bled – Triglav Kranj, v četrtek pa se bodo železarji srečali z Mariborčani. Ekipa Slavija Junior je v četrtfinalu prosta.

Polfinala sta na sporedu v petek ob 17.30 in 20.30, finale pa bo v soboto ob 20.00.

V lanskem finalu so Jeseničani v Celju odpravili SŽ Olimpijo s 3:0 in napovedali prevlado nad večnimi tekmeci. Zmaje so nato izločili tudi v četrtfinalu Alpske lige s 4:0 v zmagah in v aprilskem finalu državnega prvenstva s 3:1 v zmagah. Ljubljančani so letos sestavili bolj konkurenčno ekipo, na Poletni ligi na Bledu so ugnali Jeseničane z 2:0, vendar je bila to le prijateljska tekma.

Župan Boštjan Trilar je napovedal gradnjo nove hokejske dvorane v Kranju, saj so bili v mesecu avgustu začeti postopki za javno-zasebno partnerstvo.

Četrtfinale, sreda ob 17.30:

ECE CELJE - SŽ OLIMPIJA



Ob 20.30:

MK BLED - TRIGLAV KRANJ



Četrtek ob 20.30:

SIJ ACRONI JESENICE - MARIBOR



SLAVIJA JUNIOR prosta.





Polfinale, petek ob 17.30:

ECE CELJE/SŽ OLIMPIJA - MK BLED/TRIGLAV KRANJ

Ob 20.30:

SIJ ACRONI JESENICE/MARIBOR - SLAVIJA JUNIOR



Finale, sobota ob 20.00

A. G.