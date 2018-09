Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Gal Koren je dosegel drugi zadetek za zmaje. Foto: Reuters Sorodne novice Zmaji v četrtfinalu s Celjem, Jeseničane čakajo Mariborčani Dodaj v

Zmaji v drugi tretjini napolnili mrežo Celja

V drugem polfinalu obračun Bleda in Triglava

5. september 2018 ob 20:06

Kranj - MMC RTV SLO

SŽ Olimpija je na prvi četrtfinalni tekmi Pokala Slovenije v Kranju odpravila ECE Celje s 6:0. Zmaji so v dvorani Zlato polje blesteli v drugi tretjini, ko so zadeli petkrat.

Izbranci Jureta Vnuka v uvodni tretjini niso našli pravega ritma, trikrat niso unovčili prednosti igralca več. V 19. minuti so Celjani naredili veliko napako v obrambni tretjini, Sašo Rajsar pa je zaposlil Gregorja Koblarja, ki je matiral Tomaža Trelca.

Na začetku druge tretjine je bil izključen Aljaž Ogrizek zaradi igre z visoko palico, prednost igralca več pa je z natančnim strelom pod prečko unovčil Gal Koren. Ko je na kazenski klopi sedel Rok Leber, je z močnim strelom z desne strani znova zadel Koblar. Celjani so popolnoma popustili. V 28. minuti so imeli celo igralca več, ko je bil izključen Janez Orehek, a je Olimpija zadela še četrtič, Luka Ulamec je bil natančen. Po pol ure igre je Luka Zorko z dolgo podajo sijajno zaposlil Žana Jezovška, ki je sam pridrsal pred Trelca, ga preigral in poslal plošček v prazno mrežo. Končni izid je postavil Orehek v 33. minuti, ko je spretno podstavil palico pred vrati in presenetil Trelca.

V zadnji tretjini so Ljubljančani precej znižali ritem igre. Razmerje v strelih na vrata je bilo 43:20.

Četrtfinale:

ECE CELJE - SŽ OLIMPIJA

0:6 (0:1, 0:5, 0:0)

Koblar 19., 27., Koren 23., Ulamec 28., Jezovšek 32., Orehek 33.



Ob 20.30:

MK BLED - TRIGLAV KRANJ



Četrtek ob 20.30:

SIJ ACRONI JESENICE - MARIBOR

SLAVIJA JUNIOR prosta.



Polfinale, petek ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - MK BLED/TRIGLAV KRANJ



Ob 20.30:

SIJ ACRONI JESENICE/MARIBOR - SLAVIJA JUNIOR

Finale, sobota ob 20.00

A. G.