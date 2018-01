Zmaji v Tivoliju v končnici do pomembne zmage, padla je Cedevita

Šesta zmaga v Ligi ABA za Petrol Olimpijo

27. januar 2018 ob 16:53,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 19:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so po dolgem času le okusili slast zmage v Ligi ABA. V Tivoliju so v dramatični končnici premagali favorizirano Cedevito (65:64).

Po sedmih porazih so se zmaji pred domačim občinstvom razveselili zmage, šeste v omenjenem tekmovanju. Zmaga je še toliko večja, ker so se z zmago štiri kroge pred koncem rednega dela oddaljili od zadnjega mesta, ki pomeni izpad iz lige.

+15 za zmaje ob polčasu

Zmaji, manjkala sta poškodovana Domen Lorbek in Jan Barbarič, so odigrali odličen prvi polčas, na odmor so odšli s 15 točkami naskoka (36:21). Sledil je padec v tretji četrtini, v kateri so se igralci Cedevite popolnoma vrnili v igro.

V zadnjo četrtino so zmaji vstopili s točko naskoka (45:44), nato pa so Zagrebčani prevzeli vodstvo. A igralci Olimpije niso dovolili, da bi se nasprotniki preveč oddaljili, trojko za popoln priključek je pet sekund pred iztekom napada zadel Jan Špan (59:60). Zagrebčani so nato nanizali štiri zaporedne točke (59:64), svoji prvi točki v drugem polčasu je nato zadel Gregor Hrovat (61:64). Do konca tekme je bila še dobra minuta.

Morganu se roka ni zatresla

Hrovat je nato zgrešil trojko, a je do žoge prišel Devin Oliver, ki je napad uspešno zaključil (63:64). Sledile so napake na obeh straneh. Dobre tri sekunde pred koncem je na srečo Ljubljančanov dva prosta meta zgrešil Filip Krušlin. V boju za žogo je Andrija Stipanović naredil osebno napako nad Jordanom Morganom, ki je bil dvakrat natančen s črte prostih metov (65:64). Varovanci Jureta Zdovca so imeli napad za zmago, a je trojko zgrešil Roko Leni Ukić.

Petrol Olimpija bo v naslednjem krogu gostovala pri zadnjeuvrščenem MZT-ju, nato pa jo čakajo še tekme s Partizanom, FMP-jem in Zadrom.

Izjavi po tekmi

Zoran Martić, trener Petrola Olimpije: "Definitivno je bila zmaga težko prigarana in zelo želena, ne glede na vse. Verjamem, da je ob polčasu marsikdo mislil, da bomo tekmo zlahka dobili, a treba je poudariti, da je individualna kakovost na strani Cedevite. Pričakoval sem odziv Zagrebčanov. In po navadi je tudi tako, da ko nekdo proti avtsajderju izgublja s tako razliko, kot so oni proti nam, lahko narediš neke drastične spremembe v nadaljevanju in odigraš agresivneje. Ta agresivnost nas je tepla. Imeli smo 18 izgubljenih žog zaradi njihove dobre obrambe in pritiska. Pomembno je, da smo vztrajali, čeprav smo izgubili 18 točk prednosti in na koncu tudi z nekaj sreče dosegli zmago. Mislim, da smo si jo zaradi želje tudi zaslužili."

Jure Zdovc, trener Cedevite: "Razočaran sem, ker smo odigrali dobro tekmo. Vedeli smo, da bo težko in da bo Petrol Olimpija motivirana, saj je še vedno v nevarni coni. To je bila razlika v prvem polčasu. Olimpija je bila veliko bolj živa in agresivna, mi pa smo bili anemični v obrambi, brez komunikacije in brez realizacije. Obramba v smislu agresivnosti sicer ni bila slaba, a smo ob koncu prvega polčasa to vse pokvarili. Ob polčasu je bil naš dogovor, da nadaljujemo s to agresivnostjo in da se nam nekaj mora vrniti. Uspelo se nam je vrniti v tekmo, na koncu pa smo z nizom neumnosti zmago poklonili Petrolu Olimpiji."

LIGA ABA

18. KROG

PETROL OLIMPIJA - CEDEVITA

65:64 (18:8, 18:13, 9:23, 20:20)

1.200; Hrovat in Morgan po 12, Špan in Battle po 10, Tratnik in Oliver po 6, Begić 5, Kastrati in Badžim po 2; Musa 23, Cherry 13, Ukić 9, Nichols 8, Žganec 4, Krušlin, Katić in Stipanović po 2.

Nedelja ob 13.00:

MORNAR - BUDUĆNOST

Ob 19.00:

CIBONA - FMP



Ponedeljek ob 18.00:

IGOKEA - ZADAR



Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN



Torek ob 20.00:

MEGA BEMAX - MZT SKOPJE

Lestvica: BUDUCNOST 15 2 159 32 CRVENA ZVEZDA 14 3 167 31 CEDEVITA 13 5 112 31 MORNAR 10 7 -14 27 PARTIZAN 9 8 40 26 FMP 8 9 45 25 ZADAR 8 9 -12 25 PETROL OLIMPIJA 6 12 -108 24 IGOKEA 6 11 -63 23 CIBONA 6 11 -89 23 MEGA BEMAX 5 12 -32 22 MZT SKOPJE 3 14 -205 20

D. S.