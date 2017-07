Zmaji zasluženo po dveh letih slavili v Novi Gorici

Domžale niso imele težav s Celjani

23. julij 2017 ob 17:56,

zadnji poseg: 23. julij 2017 ob 22:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši ljubljanske Olimpije nadaljujejo z zmagovitim uvodom v novo sezono Prve lige TS, potem ko so v 2. krogu po skorajda dveh letih prepričljivo slavili pri Gorici z 0:2.

Tekmo sta odločila Issah Abass z zadetkom v 40. minuti, ko je s podajo sodeloval novinec Dario Čanađija, ter rezervist Blessing Eleke. V 75. minuti je premagal domačega vratarja po sijajnem preigravanju in dvojni podaji z Ricardom Alvesem. Goričani so na začetku sezone doživeli že četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih.

Domžalčani so se znesli nad Celjem

V prvi tekmi dneva so Domžale prav tako prepričljivo odpravile Celje s 4:0 in tako hitro popravile spodrsljaj iz uvodnega kroga, ko so izgubile proti Rudarju. Celjani, ki so bili povsem nemočni, so po Olimpiji doživeli še drug, še bolj prepričljiv poraz. Do spremembe izida je prišlo v 32. minuti, ko je Matija Rom na desni strani ušel tekmecem in podal žogo v sredino. Celjska obramba jo je sicer odbila, vendar slabo, saj je prišla do Jureta Matjašiča. Ta je streljal z leve strani kazenskega prostora, Rozman je bil na pravem mestu, a mu žoge ni uspelo zadržati, odbitek je v gol poslal Petar Franjić. Štiri minute kasneje je kot izvedel Balkovec, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji Žan Žužek, ki je z glavo poslal žogo v mrežo.

Domžale prevladovale tudi v drugem delu

Gostitelji so prevladovali tudi v drugem delu. Domžalčani so bili še naprej nevarnejši, v 65. minuti je bil mladi Alan Gnezda Čerin blizu prvega prvoligaškega zadetka, a je Rozman po njegovem strelu s skrajnimi močmi žogo odbil v kot. Zato pa se je v 67. minuti med strelce vpisal drugi mladec v domžalski ekipi Matija Rom. Lovro Bizjak je od Žužka prejel žogo v prazen prostor, sam stekel proti Rozmana, ga premagal, toda gol mu je preprečila vratnica. Toda žoga se je odbila do Roma, ki mu je ni bilo težko potisniti v mrežo. Končni izid je v 90. minuti po lepi akciji s svojim drugim zadetkom postavil Franjić.

Že včeraj sta slavila Maribor in Rudar, ki se je z zmago proti Ankaranu prebil na vrh lestvice.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

TRIGLAV - MARIBOR 2:3 (0:0)

1.700; Majcen 55., Poplatnik 60.;

Mešanović 71., Bohar 86., Tavares 88.

RUDAR - ANKARAN HRVATINI 3:1 (1:0)

550; Radić 36., Mary 64., Vizinger 88.;

Vodeb 77.

ALUMINIJ - KRŠKO 4:2 (1:0)

400; Mensah 33., Mesec 81., Krajcer 83./ag, Nunić 86.; Škrbić 57., 63.

DOMŽALE - CELJE 4:0 (2:0)

750; Franjić 32., 90., Žužek 35., Rom 67.

Domžale: Milić, Klemenčič, Matjašič (61./Bizjak), Žužek (79./Žinko), Ibričić (70./Hodžić), Dobrovoljc, Balkovec, Franjić, Ožbolt, Rom, Gnezda Čerin.

Celje: Rozman, Džinić, Cvek, Travner, Pišek, Dangubić, Požeg, Vancaš, Kesić (81./Pečnik), Jazbec, Gatarić (46./Šušnjara), Lupeta (75./ Šauperl).

Sodnik: Bojan Mertik

GORICA - OLIMPIJA 0:2 (0:1)

Abass 40., Eleke 75.

Gorica: Sorčan; Gregorič, Kavčič, Jogan, Celcer; Kapić, Grudina, Kolenc, Marinič; Osuji, Filipović.

Olimpija: Vidmar; Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec; Brkić, Čanađija, Savić, Alves, Kapun; Abass.

Sodnik: Dragoslav Perić

Ž. K.