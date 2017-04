Zmes je prava. Evropski Juventus nared za prestol

Odmevi po tekmi Barcelona - Juventus

Tudi glavni poveljnik velikega torinskega zidu Gianlugi Buffon je bil presenečen. Preprečiti gol najboljšim napadalcem na svetu, in to na obeh tekmah, je dosežek dostojen evropskega prvaka.

Juventus je proti Barceloni dokazal, da upravičeno meri na evropski vrh. Na stavnicah je pred petkovim žrebom polfinalnih parov sicer na vrhu Real Madrid s kvoto 2,6, a Italijani so s kvoto 3 takoj za njim. Atletico Madrid je na stavnicah tretji (kvota 4,5), Monaco pa četrti (7,5).

Buffon: Postali smo bolj evropski

"Po prednosti 3:0 s prve tekme sem bil prepričan, da imamo dobre možnosti, da se uvrstimo naprej, vendar pošteno povedano nisem verjel, da bomo s Camp Noua odšli z nedotaknjeno mrežo. S takim napadom, kot ga imajo oni, lahko vedno dosežejo zadetek. Dejstvo, da smo Barceloni preprečili gol 180 minut, pomeni, da smo res trdni," je povedal Buffon, ki je imel tudi na povratni tekmi manj dela od pričakovanj.

Legendarni vratar stare dame je prepričan, da je Juventus zrel za naslov. "Naša rast se je začela pred nekaj leti in se mora nadaljevati. Usoda je zdaj v naših rokah. Če izvzamemo našo odločnost, ki je tako ali tako del Juventusove identitete, smo zdaj postali bolj evropski s presingom po celotnem igrišču, nevarnostjo v napadu in kontrolo tekme. Če se bomo razvijali še naprej, lahko postanemo resnično veliko moštvo," je še dodal Buffon.

Barcelona brez strela v okvir vrat

Juventus v bojih na izločanje proti Portu in Barceloni ni prejel gola, v celotni sezoni Lige prvakov pa je klonil le dvakrat. Ne samo, da je Juventus ohranil čisto mrežo, Barceloni je preprečil, da v okvir vrat sproži en sam strel. Tako so se Torinčani na lep način oddolžili Kataloncem za poraz v finalu Lige prvakov pred dvema sezonama v Berlinu.

Trener Massimiliano Allegri je razmišljal podobno kot Buffon. "Res je težko verjeti, da smo tako zaustavili Barcelono. A s tem našega procesa še ni konec. Igralci morajo dojeti, da so lahko še boljši in da počasi še napredujemo. Vesel sem, kako fantje igrajo, toda ni ključno, da zadržimo trenutno formo, ampak da jo izboljšamo. Nocoj so bili vsi izjemni. Ko je v 75. minuti Barzagli zamenjal Dybalo, sem imel občutek, da lahko igramo ves dan, brez da prejemo zadetek," je povedal Allegri.

Strateg Juventusa vidi rezerve v napadalni igri. "V obrambi smo bili odlični, v napadu malce manj. Imeli smo nekaj obetavnih protinapadov, ki pa jih nismo ustrezno zaključili. Morali bi biti mirnejši in bolj odločni pri širitvi igre, toda to je proti takšni ekipi težko narediti. Barcelona je na domači zelenici povsem drugačna ekipa. Žoga kroži tako hitro in samo odlični Juventus je lahko napredoval," je še dodal Allegri.

Pique: Zaslužemno so v polfinalu

Barcelona je z neodločenim izidom zapravila možnost, da se s 16. zaporedno zmago v Ligi prvakov na svojem igrišču v knjigah rekordov izenači z Bayernom. Branilec Gerard Pique je priznal, da je v polfinalu boljša ekipa. "So izvrstno moštvo, ki je bilo na dveh tekmah boljše od nas. Zasluženo so v polfinalu. želim jim vse najboljše. Menim, da lahko zmagajo v tej sezoni. Imeli smo nekaj priložnosti, a naša naloga je bila izjemno težka. Bolj ko se je tekma bližala koncu, težje je bilo. Oni so Italijani, vedo kako se je treba braniti. V tem so res specialisti," je povedal Pique.

Luisa Enriqueja preganjajo spomini na prvo tekmo

Trener Barcelone Luis Enrique se je vrnil na prvi obračun v Torinu. "Izpadli smo zaradi prve tekme. Veliko je bilo trenutkov v Torinu, ki se jih bom spominjal. V Barceloni smo videli napadalno igro obeh ekip, Juventus se ni le branil. Odnos mojih igralcev in navijačev je bil izjemen. Menim, da bi bilo najbolj pošteno, če bi na Camp Nouu zmagali," je povedal Luis Enrique in dodal: "Bila je dobra tekma dveh velikih moštev. Klobuk dol pred Juventusom. Lahko pridejo do naslova? Imajo izjemne igralce in trenerja, torej tisto, kar je potrebno za lovoriko."

Luis Enrique se je že ozrl na nedeljski ligaški obračun proti Real Madridu: "Imamo možnost, da se v neposrednem dvoboju vrnemo v boj za naslov." Barcelona za Madridčani zaostaja za tri točke ob tekmi več.

