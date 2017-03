Znana slovenska ekipa za planiške polete

Preizkus letalnice v sredo

20. marec 2017 ob 16:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Komaj čakam četrtek, da vidim množico otrok v Planici in da se v dolini pod Poncami vsi skupaj poveselimo," se Peter Prevc veseli finala svetovnega pokala smučarjev skakalcev.

Po spektaklu v Vikersundu, kjer je padel svetovni rekord (Stefan Kraft, 253,5 metra), je pred skakalno karavano le še finale svetovnega pokala. V Planici se bo dogajanje s preizkusom letalnice začelo v sredo (prvi se bo po zaletišču spustil Mitja Mežnar), v četrtek seriji za trening in kvalifikacije, v petek in nedeljo posamični tekmi, v soboto pa ekipna preizkušnja.

Letošnja Planica bo še vedno nadpovprečna

V predprodaji je bilo pričakovano prodanih manj vstopnic kot lani. "Letošnja številka bo še vedno nadpovprečna planiška številka, ne smemo pa tega preveč primerjati z izjemnim lanskim letom," nam je povedal vodja tekmovanja Jelko Gros, ki si želi mirnega ozračja in upa, da ne bodo ravno ta konec tedna prišle kakšne fronte s severa ali juga.

Skakalnica bo pripravljena v torek zvečer

Toplo vreme sicer povzroča nekaj malega preglavic. "Dela je več, kot bi si želeli. Sprejeli smo nekaj ukrepov. Kjer imamo sneg, smo ga začeli dajati na kupe. Za vsak slučaj. Da ga potem, če bo treba, naložimo na kamion in odpeljemo na letalnico. Na prvih 60 metrih skakalnice ga je pobralo že preveč in ga tja iz varnostnih razlogov že dovažamo. Na strmini imamo snega dovolj in bo, ko ga bomo odrivali navzdol, to zadostovalo, seveda pa ga bomo začeli odrivati čim kasneje, tako da bo skakalnica pripravljena šele v torek zvečer," je v intervjuju za MMC (objavljen bo v torek) tudi povedal Gros.

13 Slovencev bo z vrha letalnice zrlo v dno

Trener Goran Janus je že po finalni tekmi norveške turneje v Vikersundu potrdil sedmerico letalcev, ki bodo leteli tudi v Planici in sicer Domen in Peter Prevc, Jurij Tepeš, Anže Semenič, Jernej Damjan, Anže Lanišek in Nejc Dežman. Danes je postala znana še preostala šesterica, ki bo sestavljala t. i. nacionalni paket, do katerega ima pravico vsaka država gostiteljica tekme svetovnega pokala. Nacionalni paket bodo sestavljali Tilen Bartol, Jaka Hvala, Rok Justin, Cene Prevc, Matjaž Pungertar in Miran Zupančič.

Program Planice 2017, četrtek, 23. marec:

09.00 Uradni trening

10.00 Uradni trening

11.00 Kvalifikacije

12.00 Zabavni program na odru Vala 202 - Zlatko

14.00 Zaključek programa v Planici

18.00 Zabava s skupino Zahod Band, Rateče

19.30 Otvoritvena slovesnost, Rateče

Petek, 24. marec:

14.00 Poskusna serija

15.00 Prva serija

... Finalna serija

17.15 Zabavni program na odru Vala 202 - Gadi

18.30 Zaključek programa v Planici

19.00 Open Air Planica, Kranjska Gora

Sobota, 25. marec:

09.00 Poskusna serija

10.00 Ekipna tekma, prva serija

... Finalna serija

12.30 Zabavni program na odru Vala 202 - Tabu

15.00 Zaključek programa v Planici

18.00 Open Air Planica, Kranjska Gora

20.00 Podelitev štartnih številk in koncert

Nedelja, 26. marec:

09.00 Poskusna serija

10.00 Prva serija

... Finalna serija

12.00 Podelitev nagrad

12.30 Zabavni program na odru Vala 202 - Dan D

15.00 Zaključek programa v Planici

T. O.