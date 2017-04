Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenke bodo prvič zaigrale na evropskem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Znanih 24 kandidatk za akcijo Češka

Na seznamu je osem novink

5. april 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske ženske košarkarske reprezentance Damir Grgić je dober mesec pred začetkom priprav na evropsko prvenstvo, ki bo junija na Češkem, predstavil širši seznam kandidatk.

Na njem je 24 imen, med njimi je vseh 12 igralk, ki so odigrale zadnje tri kvalifikacijske tekme. Brez uradnega nastopa za člansko reprezentanco je osem igralk, ki jih je selektor Grgić uvrstil na seznam. Največ košarkaric (6) prihaja iz vrst Athlete Celja, med drugim tudi Shante Marie Evans, 25-letna Američanka, ki v tej sezoni dobro igra v dresu slovenskih prvakinj.

"Na širšem seznamu kandidatk za nastop v reprezentanci je 24 košarkaric. Vse igralke dobro poznamo, spremljamo njihove nastope med klubsko sezono in ne dvomim, da se bodo priprav udeležile dobro motivirane in pripravljene na delo. Vsi že nestrpno pričakujemo začetek priprav ter evropskega prvenstva. Na Češkem bomo prvič nastopili na velikem tekmovanju, kar je velika čast, hkrati pa tudi odgovornost, da se pokažemo v najboljši luči," je dejal Grgić.

Na EP-ju bo nastopalo 16 reprezentanc, ki bodo razdeljene v štiri skupine. Iz skupinskega dela v izločilne boje napreduje prvouvrščena ekipa, drugo- in tretjeuvrščeni ekipi pa bosta odigrali dodatno tekmo za uvrstitev v četrtfinale. Naslov prvakinj izpred dveh let bo branila Srbija. Slovenke bodo igrale v skupini C v Pragi. Pomerile se bodo s Francijo (16. 6.), Grčijo (17. 6.) in Srbijo (19. 6.).

Širši seznam košarkaric za EP:

Rebeka Abramovič (Triglav Kranj), Nika Barič (UMMC Jekaterinburg), Maja Erkić (KSC Szekszard), Shante Marie Evans, Althea Gwashavanhu (obe Athlete Celje), Tina Jakovina (AS Vicenza), Ines Kerin (Herner), Anja Klavžar (Ilirija), Eva Lisec (KSC Szekszard), Ana Ljubenovič (San Salvatore Selargius), Sara Meden (Triglav Kranj), Teja Oblak (Good Angles Košice), Larisa Ocvirk (Athlete Celje), Sandra Piršič (KSC Szekszard), Alma Potočnik, Annamaria Prezelj (obe Athlete Celje), Katarina Ristič (PINKK Pecsi), Eva Rupnik (ADBA Aviles), Maruša Seničar (Triglav Kranj), Eva Stefanoski (Athlete Celje), Tina Trebec (Neftochimis 2010), Sara Vujačič (Motlow State), Polona Zalar (Ilirija), Živa Zdolšek (Triglav Kranj).

R. K.