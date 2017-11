Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Na uradni predstavitvi je sodeloval tudi Lionel Messi. Argentina se bo pomerila z Rusijo na prijateljski tekmi ob odprtju obnovljenega stadiona Lužniki v Moskvi. Foto: EPA Telstar je po besedah predstavnikov Adidasa najbolj inovativna žoga doslej. Foto: EPA Dodaj v

Žoga Telstar 18 bo omogočala tudi digitalno interakcijo

10. november 2017 ob 10:25

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Adidas je razkril uradno žogo za nogometno svetovno prvenstvo 2018, ki ga bo od 14. junija do 15. julija gostila Rusija. Žogo so poimenovali Telstar 18.

"Telstar 18 je najbolj inovativna žoga doslej, saj je opremljena s čipom NFC, ki omogoča digitalno interakcijo med uporabniki. Žogo so že preizkusili nekateri največji nogometni klubi, med drugim tudi Real Madrid, Manchester United in Juventus," so zapisali pri Adidasu v sporočilu za javnost.

Kot pravijo, žoga predstavlja poklon prvi uradni Adidasovi žogi, s katero so igrali na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1970 v Mehiki. "Posledično v osnovi ohranja tudi njeno ime, ki v prevodu pomenu zvezda televizije. Izvirna Telstar je bila namreč oblikovana z namenom, da s svojim črno-belim vzorcem izstopa in olajša spremljanje prek televizijskih sprejemnikov," pojasnjujejo pri Adidasu.

Pri njem še dodajajo, da žoga ostaja zvesta izvirnemu modelu, vendar ima popolnoma novo ogrodje, ki sicer ohranja najboljše lastnosti predhodne žoge Brazuca, opremljena pa je tudi z najnovejšimi tehnologijami.

"Napredek v primerjavi s preteklimi žogami predstavlja povsem nova zasnova površine s kovinskim potiskom ter posebnim grafičnim učinkom strukture, ki zagotavlja učinkovitost in obstojnost tako na stadionu kot na ulici. Žoga se lahko pohvali še z vgrajenim čipom NFC, ki bo tokrat prvič uporabljen pri žogi za tekme svetovnega nogometnega prvenstva. Ta profesionalnemu nogometašu ali drugemu uporabniku ponuja povsem novo izkušnjo, saj se lahko s pomočjo pametnega telefona poveže z žogo, poseben identifikator pa mu posreduje ekskluzivno vsebino in informacije. Pri oblikovanju nove žoge je bil pomemben poudarek tudi na trajnosti, zato je celotno žogo, vključno z embalažo, mogoče reciklirati," so še zapisali ob predstavitvi.

