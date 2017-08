Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Bo bratska naveza Dragić vendarle še kdaj igrala skupaj? Zoran Dragić pravi, da bo Gorana prepričal, naj igra tudi v prihodnje, če se bo seveda Slovenija prebila na svetovno prvenstvo 2019 na Kitajskem. Mimogrede, naslednje evropsko prvenstvo bo leta 2021, saj bodo po novem prvenstva stare celine na štiri leta. Foto: BoBo Sorodne novice Zoran Dragić dobro okreva, a nastop na EP-ju bi bil preveliko tveganje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zoran bo poskušal brata prepričati, naj še igra za Slovenijo

Okrevanje poteka dobro, manjka le še eksplozivnost

14. avgust 2017 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zoran Dragić po poškodbi dobro okreva, sprijaznil se je, da ga na EP-ju ne bo, tako da se bo povsem posvetil klubski sezoni, brata Gorana pa bo poskušal prepričati, naj se ne poslovi od reprezentance.

Zoran Dragić se je članski vrsti prvič pridružil leta 2011 na evropskem prvenstvu v Litvi. Vedno je z največjim veseljem igral za slovensko reprezentanco, a ga je tokrat ustavila poškodba kolena, zato se je odločil, da ga na letošnjem evropskem prvenstvu ne bo, saj želi dobro okrevati in se pripraviti na klubsko sezono z milanskim klubom Emporio Armani.

"Odločil sem se, da ne grem na evropsko prvenstvo, Milano mi je nudil vso podporo in če bi se mi kaj zgodilo v reprezentanci, bi me verjetno odpustili, ker sem šel na svojo odgovornost. Moral bi biti "budala", da bi se odločil za reprezentanco. Ni bila lahka odločitev. Sprijaznil sem se, je bilo pa na začetku zelo težko, saj želim biti, vsako leto igrati v reprezentanci. Tokrat še posebej, ker je verjetno Goran zadnjič v reprezentanci," je v Mariboru za Radio Slovenija povedal mlajši od bratov Dragić.

Lahko pa se obrne tudi drugače in bomo tudi v prihodnje na parketih gledali bratsko navezo Dragić. Zoran Dragić namreč zatrjuje, da bo poskušal brata Gorana prepričati, naj preloži reprezentančno upokojitev: "Če pridemo na svetovno prvenstvo (2019), ga bom prepričal. Če mu bom jaz rekel, bo odšel na Kitajsko."

O možnostih, da slovenska reprezentanca osvoji medaljo, Zoran Dragić pravi: "Težko bo. Veliko dobrih reprezentanc je, Španija Francija, Litva, Srbija, Grčija ... Vse se bo moralo poklopiti. Je pa res, da imamo dobre igralce, prišel je Dončić, z Randolphom imamo odlično štirico ..."

Okrevanje 28-letnega Dragića sicer poteka dobro. "Normalno treniram, normalno tečem. Delam lahko že skoraj vse, ni pa še prave eksplozivnosti, a to bo prišlo s treningom."

Pri Emporiu Armani so se odločili za prevetritev ekipe. "Odšlo je šest ali sedem igralcev, imamo tudi novega trenerja, to je Simone Pianigiani. 17. avgusta se vsi, ki ne igramo v reprezentanci, dobimo v Milanu in začnemo priprave."

Tomaž Okorn