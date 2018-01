Zoran Dragić - MVP, ki so se mu v Milanu odrekli

Pregled iger slovenskih košarkarjev

15. januar 2018 ob 19:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Luka Dončić je bil letos že trikrat izbran za MVP-ja kroga v Evroligi. Še kakšen naziv več so mu preprečili porazi Reala, zdaj pa se mu je v elitni druščini pridružil Zoran Dragić.

Od evropskih držav ima letos le še Francija dva MVP-ja kroga (Nando de Colo in Vincent Poirer), več posameznikov od Slovenije pa imajo le ZDA. Dragić je blestel v 17. krogu ob zmagi Anadolu Efesa nad Crveno zvezdo (104:95), ko je v dresu carigrajskega velikana debitiral tudi nekdanji NBA-jevec Toney Douglas. 28-letni Ljubljančan je navdušil s 24 točkami in stoodstotnim metom, ko je za dve metal 4/4, za tri 3/3 in 7/7 s črte prostih metov. V dobrih 26 minutah je v statistiko vpisal še tri skoke, štiri podaje, nad njim pa je bilo narejenih pet osebnih napak. Skupaj je to pomenilo statistični izračun 34. Drugi najuspešnejši je bil v krogu Panathinaikosov Nick Calathes z 31, glede na povprečni indeks pa je prepričljivo v vodstvu Dončić s 24,5, de Colo pa je drugi z 20,6.

Dragić je s 24 točkami postavil strelski rekord v Evroligi, dosegel pa je tudi najvišji indeks do zdaj. Sicer je drugič v karieri postal najkoristnejši posameznik kroga v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. To mu je predtem uspelo v sezoni 2013/14, ko je v 9. krogu Top 16 vknjižil indeks 30. Za zmago Unicaje Malage je tedaj prav tako prispeval 24 točk (4/6 za dve, 4/6 za tri), dal je še po tri skoke in podaje, zbral pa je tudi štiri ukradene žoge.

Dragić: Najpomembnejša je zmaga

“Vesel sem, da smo dobili tekmo, kar je najpomembnejša stvar. Srečanje smo imeli ves čas pod kontrolo. Igrali smo kot prava ekipa. Veliko lažje je, če žoga lepo teče. Potrebovali smo to zmago. Odigrali smo dobro tekmo in upam, da bomo tako nadaljevali. Sezone nismo dobro začeli. Efes ne more tako igrati. Ne obremenjujem se z individualno predstavo, saj je glavna ekipa in najpomembneje je, da smo zmagali, ne pa moja statistika,“ je po tekmi za Evroligo povedal Dragić.

Zoran je odigral najboljšo tekmo v dresu Efesa, kamor je prišel konec novembra. V Carigradu je takoj dobil konkretno priložnost, a turški velikan sezone ni dobro začel. Zato je tudi brez službe ostal hrvaški trener Velimir Perasović, namesto njega pa je prišel Ergin Ataman. Turškemu strokovnjaku je Dragić zdaj dokončno dokazal, da je lahko tudi nosilec igre v napadu, v obrambi pa tako ali tako z borbenostjo opravi svojo nalogo.

Efes je zdaj ušel z dna Evrolige, kjer je Olimpia Milano. V Lombardiji je Dragić igral lani, tudi začel letošnjo sezono, potem ko je okreval po poškodbi kolena, zaradi česar je izpustil evropsko prvenstvo, a priložnosti v Milanu ni več dobil. Za Evroligo ga najuspešnejši italijanski klub sploh ni registriral. Junija so mu sicer pri Olimpii še zatrdili, da nanj računajo, a besede niso držali. Zdaj je Zoran MVP kroga, kar letos recimo ni uspelo še nobenemu varovancu Simoneja Pianigianija, ki v svojih načrtih Zokija ni videl.

Predstava Zorana Dragića proti Crveni zvezdi

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 15. krog DP: Gaziantep - Darušafaka 65:98

14. krog Liga prvakov: Canarias - Gaziantep 72:53 2

8 0

0 (0/1 za tri) 0

1 0

1 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 16. krog DP: Estudiantes - Andorra 81:72 27 10 (1/4 za dve, 2/5 za tri) 6 1 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB)

16. krog ABA: Mega - Budućnost 83:94 30 15 (6/10 za dve, 1/2 za tri) 6 4 Žiga Dimec, Krka (SLO)

13. krog DP: Helios - Krka 104:102



13. krog ABA 2: Krka - Vršac 83:76 35

18 22 (5/9 za dve)

6 (2/4 za dve) 7

1 1

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA)

Miami - Milwaukee 97:79

Indiana - Miami 106:114

Toronto - Miami 89:90 33

31 39 25 (5/11 za dve, 4/6 za tri)

20 (7/12 za dve, 1/4 za tri)

24 (9/18 za dve, 1/3 za tri) 3

3

12 2

9

4 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

15. krog DP: Efes - Galatasaray 76:68 17. krog Evroliga: Efes - Crvena zvezda 104:95 ni igral

26

24 (4/4 za dve, 3/3 za tri)

3

4 Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 16. krog DP: Real - Fuenlabrada 100:72

17. krog Evroliga: Himki - Real 78:95 21

21 14 (4/8 za dve, 0/2 za tri)

10 (2/5 za dve, 0/3 za tri) 10

4 6

4 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 13. krog DP: Šenčur - Primorska 77:81

13. krog ABA 2: Borac - Primorska 78:75 13

34 6 (2/4 za dve)

12 (2/2 za dve, 2/8 za tri) 1

1 2

2 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 16. krog ABA: Mornar - Olimpija 101:81 10. krog Liga prvakov: Bayreuth - Olimpija 78:79 32

24 9 (3/8 za dve, 0/2 za tri)

13 (1/2 za dve, 3/4 za tri) 3

1 5

2 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 15. krog DP: Istanbul - Fenerbahče 70:83

2. krog 2. dela Fiba EC: Istanbul - Nižni Novgorod 82:79 25

28 13 (3/5 za dve, 1/5 za tri)

5 (1/3 za dve, 1/1 za tri) 2

5 2

9 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 13. krog DP: Šenčur - Primorska 77:81 13. krog ABA 2: Borac - Primorska 78:75 14

2 6 (3/4 za dve)

0 (0/1 za dve) 4 0 1 0 Miha Lapornik, Cluj Napoca (ROM) 2. krog 2. dela Fiba EC: Mons-Hainaut - Cluj Napoca 81:85 27 11 (3/4 za dve, 1/3 za tri) 4 1 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 16. krog ABA: Mornar - Olimpija 101:81 10. krog Liga prvakov: Bayreuth - Olimpija 78:79 28

22 19 (5/6 za dve, 3/5 za tri)

10 (1/3 za dve, 2/6 za tri) 3

0 3

0 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 13. krog DP: Helios - Krka 104:102 50 26 (6/15 za dve, 1/4 za tri) 7 3 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 15. krog: Brindisi - Cantu 86:88 20 10 (1/2 za dve, 1/1 za tri) 1 2 Edo Murić, Zielona Gora (POL) 16. krog DP: Zielona Gora - Trefl 90:94 ni igral Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 16. krog Evroliga: Maccabi - Brose 90:88 1 2 (1/1 za dve) 0 0 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 13. krog DP: Rogaška - Hopsi 71:68

13. krog ABA 2: Split - Rogaška 85:75 32

19 12 (3/5 za dve, 1/7 za tri)

6 (0/3 za dve, 2/3 za tri) 8 3 2 4 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 12. krog DP: Hapoel - Ironi Naharija 92:78 9 3 (1/3 za dve) 4 1 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 16. krog DP: Levallois - Nanterre 96:91 29 22 (2/2 za dve, 5/13 za tri) 2 7 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) poškodovan Matic Rebec, Sixt Primorska (SLO) 13. krog DP: Šenčur - Primorska 77:81 17 2 (1/2 za dve, 0/3 za tri) 0 3 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 16. krog DP: Real - Fuenlabrada 100:72 8 2 (1/2 za dve, 0/2 za tri) 0 2 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

13. krog DP: Ilirija - Šentjur 84:94 38 17 (6/10 za dve, 1/2 za tri) 5 8 Beno Udrih, Žalgiris Kaunas (LIT)

16. krog DP: Juventus - Žalgiris 79:81

17. krog Evroliga: Žalgiris - Malaga 79:77 17

9 11 (4/7 za dve, 1/3 za tri)

6 (1/2 za dve, 0/1 za tri) 1

0 3

2 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 15. krog DP: Banvit - Karšiyaka 84:65

10. krog Liga prvakov: Banvit - AEK 78:71 26

23 12 (4/6 za dve)

7 (3/5 za dve) 5

7 1

1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 15. krog DP: Varese - Torino 89:92

2. krog Top 16 Evropski pokal: Zenit - Torino 95:84 27

30 14 (6/10 za dve, 0/2 za tri)

11 (1/7 za dve, 3/6 za tri) 4

6 3

2 Saša Zagorac brez kluba

Tilen Jamnik