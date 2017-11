Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Z indeksom 29 je bil najboljši posameznik tekme Vladimir Štimac. Foto: EPA Efes je tretjič v sezoni zmagal in na lestvici tudi prehitel Olimpio. Foto: EPA Dodaj v

Zoran Dragić s trojko zapečatil usodo Olimpie v Carigradu

Brose poražen v Moskvi

30. november 2017 ob 18:52,

zadnji poseg: 30. november 2017 ob 20:46

Carigrad - MMC RTV SLO

Slovenski košarkar Zoran Dragić se je nekoliko "oddolžil" Olimpii, kjer letos nanj niso računali. Ob zmagi Anadolu Efesa (73:68) nad milanskim klubom je dosegel 12 točk.

Po težki poškodbi kolena, zaradi katere je moral izpustiti tudi evropsko prvenstvo, je sezono začel v zasedbi italijanskega velikana, toda novi trener Simone Pianigiani nanj ni računal. Nikoli ga ni uvrstil v ekipo povsem spremenjene Olimpie, za Evroligo pa ga celo niso registrirali. Potem je pred dobrim tednom vendarle prestopil. Pridružil se je Anadolu Efesu, kjer je moči združil z Edom Murićem, s katerim sta skupaj igrala že za Krko. Za Efes je Dragić debitiral že v zadnjem krogu proti Žalgirisu v Kaunasu, že na drugi tekmi pa se je pomeril z nekdanjim klubom.

28-letni Ljubljančan je bil zagotovo zelo motiviran proti nekdanjemu delodajalcu. Dobro je začel tekmo in v prvi četrtini dosegel sedem točk. Zatem je imel nekaj težav z osebnimi napakami. Izenačen dvoboj je bil odločen v zaključku srečanja. V zadnji četrtini je Efes v igri držal Errick McCollum, ki je v zadnjih desetih minutah dal 13 od svojih 15 točk. Ko se je Dragić dobre tri minute pred koncem vrnil na parket, je pri izidu 65:64 takoj zadel dva prosta meta. Zatem je še izsilil osebno napako v napadu.

Mantas Kalnietis je s trojko izenačil, ko sta do konca ostali še dve minuti. Vladimir Micov je nato s prostim metom povedel goste v vodstvo. Pred tem je Dragić v protinapadu zaman čakal na sodniški žvižg ob domnevni osebni napaki. McCollum in Vladimir Štimac sta 37 sekund pred koncem lepo sodelovala za 69:68, srbski center pa je zadel še dodaten prosti met. Na drugi strani je Curtis Jerrells zapravil žogo, nato pa je dve sekundi pred koncem Dragić izza črte zadel za končnih 73:68.

Slovenski košarkar je bil z 12 (2/5 za dve, 2/5 za tri) tretji strelec Efesa. Uspešnejša sta bila McCollum in izvrstni Štimac, ki je prispeval 19 točk, ujel pa je tudi deset odbitih žog. Dragić je dodal še tri skoke in dve podaji. Murić priložnosti ni dočakal.

Šved nerešljiva uganka za Brose

Brose je gostoval v Moskvi in klonil pred Himkijem (82:73). Bavarci niso našli prave rešitve za Alekseja Šveda, ki je dosegel 26 točk, osebni rekord v tej sezoni. Izvrstni ruski košarkar je tri minute pred koncem zadel trojko za 78:66, s čimer je bil dvoboj odločen. Himki je prekinil niz treh zaporednih porazov. Prvi strelec gostov je bil Ricky Hickman z 21 točkami. Slovenski organizator igre Aleksej Nikolić je igral nekaj manj kot pet minut in zadel edini poskus iz igre, v statistiko pa je dodal še po skok in podajo.

Real Madrid, za katerega igrata Luka Dončić in poškodovani Anthony Randolph, bo v petek gostil Crveno zvezdo.

10. krog:

HIMKI MOSKVA - BROSE BAMBERG

82:73 (23:21, 19:19, 20:16, 20:17)

Šved 26, Gill 14; Hickman 21 ... Nikolić 2 (1/1 iz igre), 1 skok in 1 podaja v 5 min.

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO

73:68 (23:16, 10:14, 19:20, 21:18)

Štimac 19 in 10 skokov, McCollum 15, Dragić 12 (4/ 10 iz igre), 3 skoki in 2 podaji v 27 min, Murić ni igral; Micov in Theodore po 15.

Ob 20.05:

MACCABI - ŽALGIRIS

Ob 20.30:

BASKONIA - FENERBAHČE

VALENCIA - OLYMPIACOS

Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - BARCELONA

Ob 20.00:

PANATHINAIKOS - UNICAJA MALAGA

Ob 21.00:

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: CSKA MOSKVA 9 7 2 +97 16 OLYMPIACOS 9 7 2 +31 16 HIMKI MOSKVA 10 6 4 -13 16 FENERBAHČE 9 6 3 +48 15 PANATHINAIKOS 9 6 3 +5 15 BROSE BAMBERG 10 5 5 -48 15 REAL MADRID 9 5 4 +45 14 MACCABI 9 5 4 +3 14 ŽALGIRIS 9 5 4 -4 14 BARCELONA 9 4 5 +64 13 BASKONIA 9 4 5 +10 13 ANADOLU EFES 10 3 7 -35 13 OLIMPIA MILANO 10 3 7 -55 13 VALENCIA 9 3 6 -2 12 UNICAJA MALAGA 9 3 6 -68 12 CRVENA ZVEZDA 9 2 7 -74 11

T. J.