Zorman: Tekma v Celju za nas že prvi finale

Status v reprezentanci še odprt

17. februar 2017 ob 18:22

Kielce - MMC RTV SLO

Dolgoletni kapetan slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman je s "kavča" pospremil bron Slovencev v Franciji, v nedeljo pa kot evropski prvak s Kielcami prihaja v Zlatorog.

37-letni Zorman na Poljskem igra že šesto sezono. Lani so Kielce po velikem preobratu v finalu osvojile Ligo prvakov, pri čemer je eno najvidnejših vlog odigral tudi slovenski organizator igre. Poljski prvaki tudi letos merijo najvišje. Za začetek želijo osvojiti prvo mesto v skupini B, ki jim prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale.

Za to morajo Kielce do konca rednega dela dobiti vse štiri tekme, prvo že v nedeljo proti Celju. "Prva finalna tekma za nas je že v Celju. Smo favoriti, a vem, da nam ne bo lahko," pravi Zorman.

Dotakniva se najprej nedavnega svetovnega prvenstva v Franciji, kjer je Slovenija osvojila bron. Kako ste kot gledalec doživljali uspeh svojih soigralcev?

Moram reči, da je težje gledati, kot pa igrati. Oni igrajo, ti pa ležiš in komentiraš. Vsekakor sem bil goreč navijač, zelo ponosen na njih in tudi zelo vesel za ta končni uspeh.

Kaj se je po vašem mnenju zgodilo, prelomilo v zadnjih 20 minutah tekme s Hrvati, da se je Slovenija vrnila iz izgubljenega položaja?

Težko bi rekel, da se je kaj prelomilo. Velike filozofije ni. Hrvati so bili utrujeni, kompletno so pokleknili, medtem ko so naši dobili zagon in hvala bogu, da se je tako izteklo.

Kako ste sami izkoristili tisti mesec med prvenstvom v Franciji? Ste se regenerirali?

Dobro sem ga izkoristil. Več časa sem bil z družino, za katero včasih zmanjkuje časa. Tudi v smislu regeneracije, sploh psihične, sem naredil veliko. V klubu smo sicer imeli pripravljalni ciklus, tako da smo si na novo napolnili baterije.

V nedeljo prihajate v Zlatorog kot evropski prvaki in veliki favorit. Vse razen vaše zmage bi bilo presenečenje, kajne?

Na papirju je res vse tako. V Celje prihajamo po zmago. Do konca skupinskega dela so še štiri tekme in za prvo mesto v skupini, ki pelje neposredno v četrtfinale, moramo vse dobiti. Prva finalna tekma za nas je torej že v Celju. A vem, da nam ne bo lahko. Morali bomo dati vse od sebe, da bomo izpolnili naš cilj.

V zadnjem krogu ste sicer izgubili v Mannheimu, kljub temu pa ste skupaj z Vardarjem na vrhu skupine B. Kako ocenjujete dozdajšnji potek sezone?

Rekel bom, da je zelo specifična sezona. Po olimpijskih igrah smo bili vsi utrujeni. V klubu smo imeli veliko poškodb. Praktično smo bili vso sezono brez centralnega bloka. A kljub temu smo dosegli, kar smo si zastavili, to je prvo mesto po prvem delu sezone. In mislim, da bomo zdaj dobro finiširali do konca sezone.

Celjani so se po nenavadnem oziroma šokantnem porazu s Kristianstadom znašli v težkem položaju v boju za osmino finala. Kako vi ocenjujete njihove možnosti?

Na tekmi proti Kristianstadu so malo zablokirali in ni šlo vse po načrtih. Na koncu so na žalost izgubili. A kljub temu še vedno znajo odigrati zelo dobro. Proti nam bodo verjetno zaigrali manj obremenjeno in morda bodo zato nevarnejši. Vsekakor imajo še vse možnosti, da se prebijejo naprej, ne bo pa lahko. Tekma v Zagrebu (9. marca, op. a.) bo zanje odločilna.

V Kielcah igrate skupaj z Deanom Bombačem. Drugo sezono prihaja še Blaž Janc. Slovenska kolonija na jugu Poljske se torej krepi. Kako je igrati, če imaš v klubu še enega Slovenca?

Zame je to čast. Vesel sem, hvala bogu. Kadar koli bo treba, bom rekel dobro besedo zanje. Daleč od tega, da bi bil ljubosumen in zavisten. Vesel sem, da so tukaj in da prihajajo.

Reprezentančno slovo ste napovedali po olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Potem ste se s selektorjem Veselinom Vujovićem dogovorili, da boste še pomagali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Kakšni so zdaj vaši načrti z reprezentanco? Boste nadaljevali ali lahko, denimo, junija proti Portugalski pričakujemo vašo zadnjo tekmo za Slovenijo?

Bomo videli. Pustimo še odprto. Ni vse odvisno od mene. Videli bomo, kako bo služilo zdravje, kakšna bo odločitev selektorja. Za zdaj ostaja status quo.

Aleš Vozel, @vozela1